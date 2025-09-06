Ascoli Juve Next Gen in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Ascoli Juve Next Gen in streaming gratis.
I ragazzi di Massimo Brambilla scendono in campo per la terza giornata del girone B di Serie C. La sfida con l’Ascoli è in programma per sabato 6 settembre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 17.30.
Ascoli Juve Next Gen in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C è iniziata. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW, che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Ascoli Juve Next Gen in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Ascoli-Juve Next Gen, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
SABATO 6 SETTEMBRE
Ore 15.00
- GUBBIO-PERUGIA
Sky Sport 251 e NOW
- ALCIONE MILANO-LUMEZZANE
Sky Sport 252 e NOW
- ALBINOLEFFE-RENATE
Sky Sport 253 e NOW
Ore 17.30
- ASCOLI-JUVENTUS NEXT GEN
Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
- GIUGLIANO-FOGGIA
Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
- SORRENTO-TRAPANI
Sky Sport 253 e NOW
- AREZZO-VIS PESARO
Sky Sport 254 e NOW
- CARPI-CAMPOBASSO
Sky Sport 255 e NOW
- TORRES-PIANESE
Sky Sport 256 e NOW
Ore 20.30
- CATANIA-MONOPOLI
Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
- UNION BRESCIA-PRO VERCELLI
Sky Sport 252 e NOW
- CASARANO-BENEVENTO
Sky Sport 253 e NOW
- CASERTANA-POTENZA
Sky Sport 254 e NOW
- PERGOLETTESE-CITTADELLA
Sky Sport 255 e NOW
- VIRTUS VERONA-INTER U23 (rinviata a mercoledì 17 settembre, ore 19)
DOMENICA 7 SETTEMBRE
Ore 15.00
- LECCO-DOLOMITI BELLUNESI
Sky Sport 251 e NOW
- NOVARA-TRENTO
Sky Sport 252 e NOW
- TRIESTINA-OSPITALETTO FRANCIACORTA
Sky Sport 253 e NOW
Ore 17.30
- CROTONE-COSENZA
Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW
- L.R. VICENZA-ARZIGNANO VALCHIAMPO
Sky Sport 252 e NOW
- RAVENNA-BRA
Sky Sport 253 e NOW
- PINETO-PONTEDERA
Sky Sport 254 e NOW
- GIANA ERMINIO-PRO PATRIA
Sky Sport 255 e NOW
- SALERNITANA-ATALANTA U23 (rinviata a mercoledì 17 settembre, ore 20)
Ore 20.30
- LIVORNO-GUIDONIA MONTECELIO
Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e NOW
- RIMINI-TERNANA
Sky Sport 252 e NOW
- SAMBENEDETTESE- FORLÌ
Sky Sport 253 e NOW
- AUDACE CERIGNOLA-SIRACUSA
Sky Sport 254 e NOW
- TEAM ALTAMURA-CAVESE
Sky Sport 255 e NOW
- LATINA-AZ PICERNO
Sky Sport 256 e NOW