Dove vedere Napoli Avellino: tutte le informazioni sull'amichevole

Nel pomeriggio di venerdì 5 settembre, a Castel Volturno andrà in scena un allenamento congiunto tra Napoli e Avellino. L’iniziativa, che richiama il format delle classiche amichevoli, serve ad Antonio Conte per mantenere alta l’intensità del gruppo in assenza di ben 13 giocatori convocati dalle rispettive nazionali.

Un test per i reduci dalla sosta

Il tecnico azzurro sfrutterà questa occasione per valutare i calciatori rimasti a disposizione e cominciare a preparare l’impegno contro la Fiorentina. Lunedì rientreranno gradualmente i nazionali, ma questo test serve per trasmettere ai presenti indicazioni tattiche e ritmo partita.

Assenti numerosi titolari: tra i convocati per le qualificazioni mondiali e le altre competizioni ci sono Di Lorenzo, Meret, Politano, De Bruyne, Lobotka, Noa Lang, Gilmour, McTominay, Rrahmani, Anguissa, Olivera, Hojlund, Elmas e Marianucci. La sfida con l’Avellino permetterà dunque a chi è rimasto a Castel Volturno (come, tra gli altri, Milinkovic Savic, Lucca e Beukema) di mettersi in mostra e di assimilare i dettami del nuovo allenatore. Soprattutto mettendo nel mirino la prima partita al rientro dalla sosta per le nazionali contro la Fiorentina di Stefano Pioli.

Dove vedere Napoli Avellino in TV e streaming

Molti tifosi si chiedono dove vedere Napoli Avellino in diretta TV o in streaming. L’allenamento congiunto, che si disputa a porte chiuse, non sarà trasmesso su alcuna emittente televisiva né sarà disponibile su piattaforme streaming ufficiali. Si tratta di un test interno pensato esclusivamente per lo staff tecnico azzurro.

Quella contro l’Avellino sarà l’ultima verifica prima del ritorno alla normalità: da lunedì il Napoli potrà contare nuovamente sui suoi nazionali in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina.