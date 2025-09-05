Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Montenegro Under 21 tv streaming, gara valida per la prima giornata delle qualificazioni Europei.
Gli Azzurrini sono attesi dall’esordio alle qualificazioni per gli Europei del 2027 che si giocherà fra Albania e Serbia. Si tratterà anche della prima partita sulla panchina della seconda nazionale italiana per il tecnico Silvio Baldini, scelto dalla FIGC come successore di Carmine Nunziata dopo l’europeo di categoria.
Dove vedere Italia Montenegro Under 21 tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Italia-Montenegro Under 21, match valido per la prima giornata delle qualificazioni agli per gli Europei 2027, si terrà all’Atalanta Stadium di Bergamo, venerdì 5 settembre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45. La sfida sarò visibile in chiaro su Rai 2 e in streaming sul servizio dedicato della televisione di Stato RaiPlay.
I convocati di Baldini:
PORTIERI
- Diego Mascardi (Spezia)
- Edoardo Motta (Reggiana)
- Lapo Nava (Cremonese)
DIFENSORI
- Davide Bartesaghi (Milan)
- Fabio Chiarodia (Borussia M’gladbach)
- Pietro Comuzzo (Fiorentina)
- Riyad Idrissi (Cagliari)
- Michael Kayode (Brentford)
- Filippo Mane (Borussia Dortmund)
- Luca Marianucci (Napoli)
- Brando Moruzzi (Empoli)
- Marco Palestra (Cagliari)
CENTROCAMPISTI
- Lorenzo Amatucci (Las Palmas)
- Tommaso Berti (Cesena)
- Matteo Dagasso (Pescara)
- Luca Lipani (Sassuolo)
- Cher Ndour (Fiorentina)
- Niccolò Pisilli (Roma)
ATTACCANTI
- Jeff Ekhator (Genoa)
- Luigi Cherubini (Sampdoria)
- Seydou Fini (Genoa)
- Luca Koleosho (Espanyol)
- Simone Pafundi (Sampdoria)
- Antonio Raimondo (Frosinone)
- Lorenzo Venturino (Genoa)