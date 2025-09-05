Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Estonia tv streaming, gara valida per la quinta giornata delle qualificazioni Mondiali.

Gli Azzurri sono pronti al terzo impegno nelle qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026 che si giocheranno fra USA, Canada e Messico. Si tratta dell’esordio del nuovo commissario tecnico Gennaro Gattuso che sostituisce così Luciano Spalletti. L’obiettivo dell’Italia è quello di rimanere in scia alla Norvegia e poi giocarsi il tutto per tutto per il primo posto, magari sperando in un inciampo di Haaland e compagni.

Dove vedere Italia Estonia tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Italia-Estonia, match valido per la quinta giornata delle qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026, si terrà all’Atalanta Stadium di Bergamo, venerdì 5 settembre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.

Le migliori partite delle qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026 saranno in onda su Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e il servizio streaming NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Ma come sempre accade le sfide che vedono protagoniste l’Italia di Gennaro Gattuso sono mandate in onda in esclusiva sulla Rai. In particolare, Italia-Estonia sarà trasmessa su Rai 1 e in streaming sul servizio dedicato della televisione di Stato RaiPlay.