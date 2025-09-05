Dove vedere Inter Padova: tutte le informazioni sull'amichevole

Dopo alcuni giorni di allenamenti congiunti con la neonata Under 23 di Stefano Vecchi, l’Inter è pronta a scendere in campo per un nuovo test. Questa mattina ad Appiano Gentile, alle ore 11.30, è infatti in programma l’amichevole contro il Padova, squadra allenata da Matteo Andreoletti e ancora a caccia della prima vittoria in Serie B dopo un ko a Empoli e un pareggio sul campo della Carrarese.

Un’occasione per i nuovi arrivati

La sfida con il Padova rappresenta per Cristian Chivu un’opportunità importante per valutare alcuni giocatori che hanno trovato meno spazio in questo avvio di stagione. Tra i più attesi c’è Andy Diouf, centrocampista francese acquistato dal Lens: dopo l’esordio nei minuti finali di Inter-Torino e la panchina contro l’Udinese, il giovane avrà una nuova chance di mettersi in mostra.

Presenti anche diversi elementi della prima squadra rimasti ad Appiano durante la sosta per le nazionali: i portieri Sommer, Martinez e Di Gennaro, i difensori Acerbi, Palacios, Darmian e Carlos Augusto, i centrocampisti Mkhitaryan e Luis Henrique e l’attaccante Ange-Yoan Bonny, unico dei quattro attaccanti nerazzurri a non essere partito con la propria nazionale.

Dove vedere Inter Padova in TV e streaming

Molti tifosi si chiedono dove vedere Inter Padova in diretta TV o in streaming. L’amichevole, che si gioca a porte chiuse presso il centro sportivo di Appiano Gentile, non sarà trasmessa da nessuna emittente televisiva né sarà disponibile su piattaforme streaming ufficiali. Si tratterà dunque di un test interno a uso e consumo dello staff tecnico nerazzurro.

Il match rappresenta l’ultimo impegno settimanale per i ragazzi di Chivu, che successivamente godranno di un weekend libero prima di riprendere la preparazione in vista della ripresa del campionato.