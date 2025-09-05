Formula 1, dove vedere GP Monza in chiaro: guarda la gara in diretta

Se hai cliccato su questo articolo starai probabilmente cercando dove vedere GP Monza in chiaro.

Il Mondiale di Formula 1, dopo aver assistito alla vittoria di Piastri in Olanda, continua il suo percorso in Europa per il sedicesimo Gran Premio della stagione.

Dove vedere GP Monza in chiaro – Il via alle ore 15.00

Il GP di Monza sarà disponibile gratuitamente in Italia su TV8, ma sarà trasmesso domenica 7 settembre 2025, alle ore 15.00 in diretta su Sky, che detiene i diritti di trasmissione del campionato di Formula 1. Di seguito, il programma completo della giornata di domenica:

Sabato 6 settembre Ore 9.10: F3 – Sprint Race

Ore 10.15: Kimi’s Room

Ore 10.30: Porsche Super Cup – Qualifiche

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – Prove libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – Sprint Race

Ore 15.15 Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: F1 – Qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show Domenica 7 settembre Ore 8.10: F3 – Feature Race

Ore 9.40: F2 – Feature Race

Ore 11.40: Porsche Super Cup – Gara

Ore 13: Kimi’s Room

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 – Gara

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Debriefing

Ore 18: Notebook

Ore 18.15: Race Anatomy Dove vedere GP Monza in chiaro – La gara su Now

Per chi non fosse abbonato a Sky e volesse seguire il GP di Monza in streaming, la gara sarà visibile anche su Now, il servizio in streaming che offre tutto lo spettacolo del calcio e dello sport di Sky. Seguire il GP dell’Olanda in streaming su Now è semplice. Basta scegliere immediatamente l’offerta Sport, che consente di accedere a tutti i contenuti sportivi che sono parte della proposta di Sky.

L’offerta Sport comprende le emozioni del Calcio e dello Sport firmato Sky: la Serie A TIM 2024-29 con 3 partite su 10 ogni giornata, la UEFA Champions League 2024-2027 in esclusiva con 185 partite su 203 a stagione, il calcio europeo, i motori e molto altro.

Il Pass mensile ha un costo di 24,99 euro e dura 30 giorni. Si attiva al momento dell’acquisto e si può disdire il rinnovo automatico senza alcun vincolo entro 24 ore prima della scadenza del periodo di visione. Tuttavia, è possibile approfittare dell’offerta da 14,99 euro al mese, con il vincolo per 12 mesi.

Dove vedere GP Monza in chiaro – Su NOW una proposta ricca e flessibile

Il GP di Monza in streaming è solo uno degli eventi live che possono essere seguiti su NOW.

La proposta di NOW non è soltanto ricca, ma anche flessibile, perché sarà possibile seguire tutti gli eventi su diversi tipi di dispositivi: Smart TV, Smartphone, Tablet, PC, Game Console, Google Chromecast e NOW Smart Stick.

In particolare, proprio grazie al NOW Smart Stick, sarà possibile trasformare in pochi istanti ogni televisore in una Smart TV: saranno sufficienti una connessione a internet (velocità minima di 2,5Mbps) e un ingresso HDMI.