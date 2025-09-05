Formula 1, dove vedere GP Monza in chiaro: guarda la gara in diretta

Se hai cliccato su questo articolo starai probabilmente cercando dove vedere GP Monza in chiaro.
Il Mondiale di Formula 1, dopo aver assistito alla vittoria di Piastri in Olanda, continua il suo percorso in Europa per il sedicesimo Gran Premio della stagione.
Dove vedere GP Monza in chiaro – Il via alle ore 15.00
Il GP di Monza sarà disponibile gratuitamente in Italia su TV8, ma sarà trasmesso domenica 7 settembre 2025, alle ore 15.00 in diretta su Sky, che detiene i diritti di trasmissione del campionato di Formula 1. Di seguito, il programma completo della giornata di domenica:
Sabato 6 settembre
- Ore 9.10: F3 – Sprint Race
- Ore 10.15: Kimi’s Room
- Ore 10.30: Porsche Super Cup – Qualifiche
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.30: F1 – Prove libere 3
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 14.10: F2 – Sprint Race
- Ore 15.15 Warm Up
- Ore 15.30: Paddock Live
- Ore 16: F1 – Qualifiche
- Ore 17.15: Paddock Live
- Ore 17.45: Paddock Live Show
Domenica 7 settembre
- Ore 8.10: F3 – Feature Race
- Ore 9.40: F2 – Feature Race
- Ore 11.40: Porsche Super Cup – Gara
- Ore 13: Kimi’s Room
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 15: F1 – Gara
- Ore 17: Paddock Live
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18: Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy
Dove vedere GP Monza in chiaro – La gara su Now
Per chi non fosse abbonato a Sky e volesse seguire il GP di Monza in streaming, la gara sarà visibile anche su Now, il servizio in streaming che offre tutto lo spettacolo del calcio e dello sport di Sky. Seguire il GP dell’Olanda in streaming su Now è semplice. Basta scegliere immediatamente l’offerta Sport, che consente di accedere a tutti i contenuti sportivi che sono parte della proposta di Sky.
L’offerta Sport comprende le emozioni del Calcio e dello Sport firmato Sky: la Serie A TIM 2024-29 con 3 partite su 10 ogni giornata, la UEFA Champions League 2024-2027 in esclusiva con 185 partite su 203 a stagione, il calcio europeo, i motori e molto altro.
Il Pass mensile ha un costo di 24,99 euro e dura 30 giorni. Si attiva al momento dell’acquisto e si può disdire il rinnovo automatico senza alcun vincolo entro 24 ore prima della scadenza del periodo di visione. Tuttavia, è possibile approfittare dell’offerta da 14,99 euro al mese, con il vincolo per 12 mesi.
Dove vedere GP Monza in chiaro – Su NOW una proposta ricca e flessibile
Il GP di Monza in streaming è solo uno degli eventi live che possono essere seguiti su NOW.
La proposta di NOW non è soltanto ricca, ma anche flessibile, perché sarà possibile seguire tutti gli eventi su diversi tipi di dispositivi: Smart TV, Smartphone, Tablet, PC, Game Console, Google Chromecast e NOW Smart Stick.
In particolare, proprio grazie al NOW Smart Stick, sarà possibile trasformare in pochi istanti ogni televisore in una Smart TV: saranno sufficienti una connessione a internet (velocità minima di 2,5Mbps) e un ingresso HDMI.