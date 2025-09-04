Dove vedere Ciad Ghana tv streaming? Tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Ciad Ghana tv streaming, settima giornata della fase a gironi per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Come sempre sono 54 le nazionali, divise in nove gironi, che si affrontano per conquistare un pass per il torneo iridato che si giocherà in USA, Canada e Messico nell’estate del prossimo anno e che per la prima volta vedrà coinvolte 48 nazionali.

Dove vedere Ciad Ghana tv streaming – Quando si gioca e tutti i dettagli

Ciad-Ghana, match valido per la settima giornata del girone per le qualificazioni ai Mondiali 2026, si terrà nel campo dello Stade Olympique Maréchal Idriss Déby Itno di N’Djamena, giovedì 4 settembre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 15.00 italiane.

Le due squadre sono state inserite nel girone I con gli ospiti che si trovano al primo posto con 15 punti, con tre lunghezze di vantaggio rispetto alla seconda classifica, le Comore. Dall’altra parte i padroni di casa sono il fanalino di coda del raggruppamento con zero punti. Bisogna ricordare come a qualificarsi tutte le prime del girone, mentre poi le secondo saranno inserite in una speciale classifica dove le prime quattro.

Le qualificazioni africane per i Mondiali 2026 non saranno visibili in maniera integrale su nessuna televisione italiana. Ma per gli appassionati del calcio africano, sarà possibile seguire la diretta di tutte le partite su FIFA+, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio mondiale.