Torino Fiorentina in streaming gratis? Segui la sfida in diretta

Scopri dove vedere Torino Fiorentina domenica 31 agosto alle 18.30. Le due squadre scendono in campo per la seconda giornata di Serie A.

Torino Fiorentina dove vederla? La Serie A continua il suo avvio con un altro appuntamento da non perdere: Torino-Fiorentina, in programma domenica 31 agosto alle ore 18.30.

Torino Fiorentinain streaming gratis – Dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta sia su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) che su Sky e NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), offrendo quindi agli appassionati diverse opzioni per seguire la partita.

Come vedere Torino Fiorentina su DAZN

  • Gli abbonati DAZN potranno guardare l’incontro su:
  • smart TV compatibili;
  • dispositivi come Amazon Fire TV StickApple TV e Google Chromecast;
  • console di gioco;
  • smartphone, tablet e PC tramite l’app o il sito ufficiale.

Torino Fiorentina su Sky e NOW

Chi preferisce la diretta Sky potrà seguire Lecce-Milan sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). In alternativa, con NOW sarà possibile assistere alla gara in streaming su dispositivi mobili o smart TV, grazie al Pass Sport.

