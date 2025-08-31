Torino Fiorentina in streaming gratis? Segui la sfida in diretta

Torino Fiorentina dove vederla? La Serie A continua il suo avvio con un altro appuntamento da non perdere: Torino-Fiorentina, in programma domenica 31 agosto alle ore 18.30.

Torino Fiorentinain streaming gratis – Dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta sia su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) che su Sky e NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), offrendo quindi agli appassionati diverse opzioni per seguire la partita.

Come vedere Torino Fiorentina su DAZN

Gli abbonati DAZN potranno guardare l’incontro su:

smart TV compatibili ;

; dispositivi come Amazon Fire TV Stick , Apple TV e Google Chromecast ;

, e ; console di gioco;

smartphone, tablet e PC tramite l’app o il sito ufficiale.

Torino Fiorentina su Sky e NOW

Chi preferisce la diretta Sky potrà seguire Lecce-Milan sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). In alternativa, con NOW sarà possibile assistere alla gara in streaming su dispositivi mobili o smart TV, grazie al Pass Sport.