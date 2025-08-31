Lazio Verona in streaming gratis? Segui il match in diretta

Lazio Verona dove vederla? La Serie A prosegue con un altro match della sua seconda giornata: Lazio-Verona, in programma domenica 31 agosto alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma.

Lazio Verona in streaming gratis – Dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la piattaforma streaming di sport che ha, come per la scorsa stagione, sette partite in esclusiva assoluta e tre in co-esclusiva.

Come vedere Lazio Verona su DAZN