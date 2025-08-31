Formula 1, GP Olanda in streaming gratis? Guarda la gara in diretta

Se hai cliccato su questo articolo starai probabilmente cercando un modo di vedere il GP Olanda in streaming gratis.

Il Mondiale di Formula 1, dopo aver assistito alla vittoria di Norris in Ungheria, continua il suo percorso in Europa per il quindicesimo Gran Premio della stagione.

GP Olanda in streaming gratis – Il via alle ore 15.00

Il GP dell’Olanda non sarà disponibile gratuitamente in Italia, ma sarà trasmesso domenica 31 agosto 2025, alle ore 15.00 in diretta su Sky, che detiene i diritti di trasmissione del campionato di Formula 1. Di seguito, il programma completo della giornata di domenica:

Domenica 31 agosto Ore 10.35: F1 Academy Championship – Gara 2

Ore 11.50: Porsche Supercup – Gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 – Gara

Ore 17: Paddock Live Post-Gara

Ore 17.30: Debriefing

Ore 18: Notebook

Ore 18.15: Race Anatomy GP Olanda in streaming gratis – La gara su Now

Per chi non fosse abbonato a Sky e volesse seguire il GP dell’Olanda in streaming, la gara sarà visibile anche su Now, il servizio in streaming che offre tutto lo spettacolo del calcio e dello sport di Sky. Seguire il GP dell’Olanda in streaming su Now è semplice. Basta scegliere immediatamente l’offerta Sport, che consente di accedere a tutti i contenuti sportivi che sono parte della proposta di Sky.

L’offerta Sport comprende le emozioni del Calcio e dello Sport firmato Sky: la Serie A TIM 2024-29 con 3 partite su 10 ogni giornata, la UEFA Champions League 2024-2027 in esclusiva con 185 partite su 203 a stagione, il calcio europeo, i motori e molto altro.

Il Pass mensile ha un costo di 24,99 euro e dura 30 giorni. Si attiva al momento dell’acquisto e si può disdire il rinnovo automatico senza alcun vincolo entro 24 ore prima della scadenza del periodo di visione. Tuttavia, è possibile approfittare dell’offerta da 14,99 euro al mese, con il vincolo per 12 mesi.

GP Olanda in streaming gratis – Su NOW una proposta ricca e flessibile

La proposta di NOW non è soltanto ricca, ma anche flessibile, perché sarà possibile seguire tutti gli eventi su diversi tipi di dispositivi: Smart TV, Smartphone, Tablet, PC, Game Console, Google Chromecast e NOW Smart Stick.

In particolare, proprio grazie al NOW Smart Stick, sarà possibile trasformare in pochi istanti ogni televisore in una Smart TV: saranno sufficienti una connessione a internet (velocità minima di 2,5Mbps) e un ingresso HDMI.