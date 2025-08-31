Nella giornata di ieri la UEFA ha pubblicato i calendari ufficiali delle sue tre competizioni per club: Champions League, Europa League e Conference League. I primi due tornei prenderanno il via nel mese di settembre, mentre il terzo – che prevede una prima fase più breve – vedrà il fischio del calcio d’inizio a ottobre.

Come accaduto già nella stagione 2024/25, anche per questa edizione ognuna delle tre competizioni avrà una settimana di “esclusiva”: significa che, ad esempio, in una settimana si giocheranno solo le gare di Champions League con il programma spalmato su martedì, mercoledì e giovedì, mentre le altre competizioni non saranno programmate nella stessa settimana.

L’Europa League, invece, giocherà nella sua settimana esclusiva il mercoledì e il giovedì, dividendo di fatto le partite in due slot diversi. Infine, la Conference League, che nonostante la settimana a lei dedicata giocherà comunque soltanto il giovedì. Ma quando cadranno esattamente queste giornate?

Di seguito, le giornate dedicate esclusivamente ad ognuna delle tre coppe europee: