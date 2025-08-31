Dalla Champions alla Conference: le settimane “esclusive” delle coppe

Una volta a teste, le tre competizioni avranno una settimana a loro dedicata: ecco quando cadranno durante la stagione.

Di
Redazione
Governance
Onefootball
Coppe europee settimane esclusive
(Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Nella giornata di ieri la UEFA ha pubblicato i calendari ufficiali delle sue tre competizioni per club: Champions League, Europa League e Conference League. I primi due tornei prenderanno il via nel mese di settembre, mentre il terzo – che prevede una prima fase più breve – vedrà il fischio del calcio d’inizio a ottobre. 

Come accaduto già nella stagione 2024/25, anche per questa edizione ognuna delle tre competizioni avrà una settimana di “esclusiva”: significa che, ad esempio, in una settimana si giocheranno solo le gare di Champions League con il programma spalmato su martedìmercoledì giovedì, mentre le altre competizioni non saranno programmate nella stessa settimana.  

L’Europa League, invece, giocherà nella sua settimana esclusiva il mercoledì e il giovedì, dividendo di fatto le partite in due slot diversi. Infine, la Conference League, che nonostante la settimana a lei dedicata giocherà comunque soltanto il giovedì. Ma quando cadranno esattamente queste giornate? 

Di seguito, le giornate dedicate esclusivamente ad ognuna delle tre coppe europee: 

  • Champions League – prima giornata, dal 16 al 18 settembre (sei partite alle 18.45 e dodici partite alle 21.00) 
  • Europa League – prima giornata, 25-26 settembre (quattro partite alle 18.45, quattordici partite alle 21.00) 
  • Conference League – sesta giornata, 18 dicembre (tutte le partite in contemporanea, alle 21.00). 

Guarda le tre Coppe Europee solo su Sky Sport a 24,90€ al mese!

Temi

UEFA Champions League
UEFA Europa Conference League
UEFA Europa League