A che ora chiude il calciomercato? E’ tutto pronto per le ultime ore di trattative sul calciomercato, prima della chiusura della sessione estiva dei trasferimenti, che lascerà spazio solamente al campo. Tanti i nomi ancora sul tavolo, da Adrien Rabiot in orbita Milan a Edon Zhegrova e Randal Kolo Muani in ottica Juventus, passando per lo sbarco di Rasmus Hojlund a Napoli.

Per quanto riguarda la Serie A, teatro degli ultimi colpi sarà l’Hotel Sheraton Milan San Siro, dove saranno allestite le stanze riservate ai club per concludere le trattative e che accoglierà i tanti addetti ai lavori. Si concluderà così un’estate fatta di tanti stravolgimenti (per alcune società) e di colpi a sorpresa in estate e in uscita, con un saldo che – sul fronte economico – farà registrare un segno positivo per il massimo campionato italiano.

A che ora chiude il calciomercato? Date e orari delle trattative

Dopo la chiusura del weekend, le aree adibite alle trattative resteranno aperte agli orari riportati di seguito:

lunedì 1° settembre dalle ore 10 alle ore 20

I contratti si potranno dunque depositare fino alle 20 di lunedì 1° settembre. E nel resto del continente? La data e l’orario di chiusura delle contrattazioni sono gli stessi anche per gli altri top campionati nazionali in Europa: Premier League, Liga spagnola, Bundesliga e Ligue 1. Tra gli altri mercati che possono incidere anche sulle contrattazioni conni club italiani, e non solo, rimarranno aperti a oltranza quello dell’Arabia Saudita (che chiuderà l’11 settembre) e quello della Turchia (in chiusura il 12 settembre).