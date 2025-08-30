Pisa Roma in streaming gratis? Segui il match in diretta

Pisa Roma dove vederla? La Serie A prosegue con un altro match della sua seconda giornata: Pisa-Roma, in programma sabato 30 agosto alle ore 20.45 all’Arena Garibaldi.

I giallorossi di Gian Piero Gasperini, reduci dal successo casalingo contro il Bologna all’esordio in campionato, cercano conferme anche lontano dallo stadio Olimpico. Dall’altra parte i toscani di Alberto Gilardino incontrano un’altra big dopo aver costretto al pareggio l’Atalanta a Bergamo.

Pisa Roma in streaming gratis – Dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta sia su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) che su Sky e NOW, offrendo quindi agli appassionati diverse opzioni per seguire la partita.

Come vedere Pisa Roma su DAZN

Gli abbonati DAZN potranno guardare l’incontro su:

smart TV compatibili ;

; dispositivi come Amazon Fire TV Stick , Apple TV e Google Chromecast ;

, e ; console di gioco;

smartphone, tablet e PC tramite l’app o il sito ufficiale.

Pisa Roma su Sky e NOW

Chi preferisce la diretta Sky potrà seguire Inter–Torino sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). In alternativa, con NOW sarà possibile assistere alla gara in streaming su dispositivi mobili o smart TV, grazie al Pass Sport.