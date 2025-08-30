Bologna Como in streaming gratis? Segui il match in diretta

Bologna Como dove vederla? La Serie A prosegue con un altro match della sua seconda giornata: Bologna-Como, in programma sabato 30 agosto alle ore 18.30 allo stadio Dall’Ara di Bologna.

Bologna Como in streaming gratis – Dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la piattaforma streaming di sport che ha, come per la scorsa stagione, sette partite in esclusiva assoluta e tre in co-esclusiva.

Come vedere Bologna Como su DAZN