Dove vedere Al Taawon Al Nassr tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Al Taawon Al Nassr tv streaming, prima giornata della Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita.

Inizia una nuova stagione del massimo campionato saudita. A scendere in campo ecco la squadra allenata da Simone Inzaghi che è pronta per l’esordio assoluto di Theo Hernandez, arrivato in estate dal Milan. Grande curiosità per una delle squadre favorite alla vittoria finale dopo un ottimo Mondiale per Club.

Dove vedere Al Taawon Al Nassr tv streaming? Quando si gioca

La partita fra Al Taawon e Al Nassr si giocherà alla Al Taawon Arena di Buraidah, venerdì 29 agosto 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.00.

Dove vedere Al Taawon Al Nassr tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida Al Taawon-Al Nassr sarà visibile in Italia sia in chiaro che a pagamento. Infatti, dalla stagione 2025/26 la Saudi Pro League avrà ben due piattaforme a trasmettere le migliori partite. Da una parte la conferma di Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre e 5060 sul decoder Sky) che ha acquisito i diritti esclusivi in chiaro fino al 2027 per trasmettere in diretta in tv e anche in streaming sul sito della tv di Michele Criscitiello le tre migliori partite per giornata della Saudi Pro League.

Dall’altra parte c’è anche Como TV, la piattaforma streaming a pagamento, che manderà in onda le migliori partite del campionato, specialmente le tre squadre che condividono la stessa proprietà, cioè il fondo sovrano PIF: l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, l’Al Hilal di Simone Inzaghi e l’Al Ittihad campione in carica guidata da Karim Benzema.