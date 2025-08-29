Cremonese Sassuolo in streaming gratis? Segui il match in diretta

Scopri dove vedere Cremonese Sassuolo, venerdì 29 agosto alle 18.30. Le due squadre scendono in campo per la seconda giornata di campionato.

bonazzoli
(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Cremonese-Sassuolo dove vederla? La Serie A prosegue con un altro match della sua seconda giornata: Cremonese-Sassuolo, in programma venerdì 29 agosto alle ore 18.30 allo stadio Zini di Cremona.

Cremonese Sassuolo in streaming gratis – Dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la piattaforma streaming di sport che ha, come per la scorsa stagione, sette partite in esclusiva assoluta e tre in co-esclusiva.

Come vedere Cremonese Sassuolo su DAZN

  • Gli abbonati DAZN potranno guardare l’incontro su:
  • smart TV compatibili;
  • dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Apple TV e Google Chromecast;
  • console di gioco;
  • smartphone, tablet e PC tramite l’app o il sito ufficiale.

