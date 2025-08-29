Nella giornata di ieri la UEFA ha svelato alcune novità per la Champions League, la sua competizione regina. In vista del sorteggio che ha definito il calendario dell’edizione 2025/26 la Federcalcio europea ha annunciato un grande cambiamento: lo spostamento dell’orario della finale della competizione dalle classiche ore 21 alle ore 18, con sfida sempre in programma il sabato (come accade dal 2010).

Non si tratta però dell’unico aspetto innovativo che riguarda la massima competizione europea per club. Come sottolineato tra le pieghe del regolamento per il sorteggio, il Comitato Competizioni per Club UEFA ha stabilito una condizione aggiuntiva che sarà applicata alla compilazione del calendario a partire dall’edizione 2026/27 del torneo.

Nel dettaglio, è stato stabilito che un incontro tra le stesse due squadre non può ripetersi nella stessa competizione con la stessa squadra sorteggiata per giocare in casa per tre stagioni consecutive. Questo significa che, se due squadre che si sono già affrontate nella fase campionato della UEFA Champions League 2024/25 vengono nuovamente sorteggiate contro e con la stessa squadra in casa nella fase campionato della UEFA Champions League 2025/26, tali squadre non potranno essere sorteggiate contro e con la stessa squadra in casa nella stagione 2026/27.

Champions partite vietate – Le sfide coinvolte

In sostanza, la UEFA eviterà che per tre stagioni consecutive si ripeta lo stesso identico match tra due squadre, sempre in casa della medesima. Per chiarezza, va specificato che le squadre in questione potranno comunque essere sorteggiate per sfidarsi nello stadio della squadra che nelle due precedenti edizioni ha giocato in trasferta. Sulla base di queste indicazioni, quali sono i match che sicuramente non rivedremo il prossimo anno? Si tratta di:

Inter-Arsenal , a San Siro

, a San Siro Juventus-Benfica , all’Allianz Stadium

, all’Allianz Stadium Liverpool-Real Madrid, ad Anfield

Queste tre partite si sono disputate nell’edizione 2024/25 della Champions League e si ripeteranno anche nel 2025/26, sempre in casa della stessa squadra. Questo significa che nella prossima stagione lo stesso match non potrà essere replicato con questo ordine di squadre in casa e in trasferta.

Gli incontri, dunque, non si ripeteranno, a meno che l’Inter non sia ospite dell’Arsenal, il Liverpool ospite del Real Madrid e la Juventus ospite del Benfica. Questo sarebbe l’unico modo per riproporre l’incrocio, a patto chiaramente che le squadre coinvolte si qualifichino per il torneo.