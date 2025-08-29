Atalanta Under 23 Casarano in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Atalanta Under 23 Casarano in streaming gratis.
I ragazzi di Salvatore Bocchetti scendono in campo per la seconda giornata del girone C di Serie C. La sfida con il Casarano è in programma per venerdì 29 agosto 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00.
Atalanta Under 23 Casarano in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C è iniziata. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Atalanta Under 23 Casarano in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Atalanta Under 23-Casarano, la programmazione di Sky per i playoff di Serie C, relativa alla seconda giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
VENERDÌ 29 AGOSTO
Ore 21.00
ATALANTA U23-CASARANO
Sky Sport 255 e NOW
VIS PESARO-RIMINI
Sky Sport 256 e NOW
CITTADELLA-ALCIONE MILANO
Sky Sport 257 e NOW
PONTEDERA-AREZZO
Sky Sport 258 e NOW
PRO VERCELLI-ALBINOLEFFE
Sky Sport 259 e NOW
SABATO 30 AGOSTO
Ore 18.00
CAVESE-CATANIA
Sky Sport 255 e NOW
BRA-PERUGIA
Sky Sport 256 e NOW
CAMPOBASSO-TORRES
Sky Sport 257 e NOW
TRIESTINA-LECCO
Sky Sport 258 e NOW
RENATE-GIANA ERMINIO
Sky Sport 259 e NOW
Ore 21.00
JUVENTUS NEXT GEN-LIVORNO
Sky Sport 254 e NOW
POTENZA-AUDACE CERIGNOLA
Sky Sport 255 e NOW
GUBBIO-SAMBENEDETTESE
Sky Sport 256 e su NOW
FOGGIA-SORRENTO
Sky Sport 257 e NOW
TRAPANI-LATINA
Sky Sport 258 e NOW
DOMENICA 31 AGOSTO
Ore 15.30
INTER U23-PRO PATRIA
Sky Sport 251 e NOW
LUMEZZANE-PERGOLETTESE
Sky Sport 253 e NOW
DOLOMITI BELLUNESI-NOVARA
Sky Sport 254 e NOW
Ore 18
TRENTO-UNION BRESCIA
Sky Sport 253 e NOW
TEAM ALTAMURA-CROTONE
Sky Sport 254 e NOW
PIANESE-CARPI
Sky Sport 255 e NOW
ARZIGNANO VALCHIAMPO-VIRTUS VERONA
Sky Sport 256 e NOW
AZ PICENO-GIUGLIANO
Sky Sport 258 e NOW
Ore 21
COSENZA-SALERNITANA
Sky Sport 252 e NOW
TERNANA-ASCOLI
Sky Sport 253 e NOW
OSPITALETTO FRANCIACORTA-L.R. VICENZA
Sky Sport 254 e NOW
BENEVENTO-CASERSTANA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 255 e NOW
SIRACUSA-MONOPOLI
Sky Sport 256 e NOW
LUNEDÌ 1° SETTEMBRE
Ore 20.30
FORLÌ-RAVENNA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
Ore 21
GUIDONIA MONTECELIO-PINETO
Sky Sport 252 e NOW