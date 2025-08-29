Atalanta Under 23 Casarano in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I giovani bianconeri di Salvatore Bocchetti sono pronti ad affrontare la seconda giornata del girone C di Serie C.

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Atalanta Under 23 Casarano in streaming gratis.

I ragazzi di Salvatore Bocchetti scendono in campo per la seconda giornata del girone C di Serie C. La sfida con il Casarano è in programma per venerdì 29 agosto 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00.

Atalanta Under 23 Casarano in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C è iniziata. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Atalanta Under 23 Casarano in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Atalanta Under 23-Casarano, la programmazione di Sky per i playoff di Serie C, relativa alla seconda giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

VENERDÌ 29 AGOSTO

Ore 21.00

  • ATALANTA U23-CASARANO
    Sky Sport 255 e NOW
  • VIS PESARO-RIMINI
    Sky Sport 256 e NOW
  • CITTADELLA-ALCIONE MILANO
    Sky Sport 257 e NOW
  • PONTEDERA-AREZZO
    Sky Sport 258 e NOW
  • PRO VERCELLI-ALBINOLEFFE
    Sky Sport 259 e NOW

SABATO 30 AGOSTO

Ore 18.00

  • CAVESE-CATANIA
    Sky Sport 255 e NOW
  • BRA-PERUGIA
    Sky Sport 256 e NOW
  • CAMPOBASSO-TORRES
    Sky Sport 257 e NOW
  • TRIESTINA-LECCO
    Sky Sport 258 e NOW
  • RENATE-GIANA ERMINIO
    Sky Sport 259 e NOW

Ore 21.00

  • JUVENTUS NEXT GEN-LIVORNO
    Sky Sport 254 e NOW
  • POTENZA-AUDACE CERIGNOLA
    Sky Sport 255 e NOW
  • GUBBIO-SAMBENEDETTESE
    Sky Sport 256 e su NOW
  • FOGGIA-SORRENTO
    Sky Sport 257 e NOW
  • TRAPANI-LATINA
    Sky Sport 258 e NOW

DOMENICA 31 AGOSTO

Ore 15.30

  • INTER U23-PRO PATRIA
    Sky Sport 251 e NOW
  • LUMEZZANE-PERGOLETTESE
    Sky Sport 253 e NOW
  • DOLOMITI BELLUNESI-NOVARA
    Sky Sport 254 e NOW

Ore 18

  • TRENTO-UNION BRESCIA
    Sky Sport 253 e NOW
  • TEAM ALTAMURA-CROTONE
    Sky Sport 254 e NOW
  • PIANESE-CARPI
    Sky Sport 255 e NOW
  • ARZIGNANO VALCHIAMPO-VIRTUS VERONA
    Sky Sport 256 e NOW
  • AZ PICENO-GIUGLIANO
    Sky Sport 258 e NOW

Ore 21

  • COSENZA-SALERNITANA
    Sky Sport 252 e NOW
  • TERNANA-ASCOLI
    Sky Sport 253 e NOW
  • OSPITALETTO FRANCIACORTA-L.R. VICENZA
    Sky Sport 254 e NOW
  • BENEVENTO-CASERSTANA
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 255 e NOW
  • SIRACUSA-MONOPOLI
    Sky Sport 256 e NOW

LUNEDÌ 1° SETTEMBRE

Ore 20.30

  • FORLÌ-RAVENNA
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW

Ore 21

  • GUIDONIA MONTECELIO-PINETO
    Sky Sport 252 e NOW

