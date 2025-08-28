Napoli Cagliari dove vederla: data, orario, diretta TV e streaming

Napoli-Cagliari dove vederla? La Serie A prosegue con un altro match della sua seconda giornata, sfida che chiuderà il turno: Napoli-Cagliari, in programma sabato 30 agosto alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

I campioni di Italia in carica vogliono confermare quanto di buono fatto vedere nella prima giornata in casa del Sassuolo, dove si sono imposti per 2-0 grazie alle reti del solito Scott McTominay e del nuovo pilastro del centrocampo di Antonio Conte, Kevin De Bruyne. Dall’altra parte, anche i sardi sono reduci da una buona gara, in casa contro la Fiorentina, dove sono riusciti a strappare un punto in pieno recupero grazie al colpo di testa di Sebastiano Luperto.

Napoli Cagliari – Dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la piattaforma streaming di sport che ha, come per la scorsa stagione, sette partite in esclusiva assoluta e tre in co-esclusiva.

Come vedere Napoli Cagliari su DAZN