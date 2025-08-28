Juve, il calendario del girone di Champions 2025/26: tutte le sfide

Si terrà giovedì 28 agosto 2025 il sorteggio della fase a giorni della UEFA Champions League 2025/26. La Juventus è una delle quattro formazioni italiane che prenderà parte alla massima competizione europea per club che dalla passata stagione ha cambiato format.

Infatti, saranno ancora 36 le formazioni partecipanti, quattro in più rispetto al 2023/24, e niente più divisioni in gruppi, con tutte le squadre che saranno inserite in un’unica classifica dopo la disputa di otto partite, che sarà il nuovo numero garantito per tutte, invece che sei. Inoltre, non è più previsto più il paracadute dell’Europa League. Infatti, per chi non accederà agli ottavi di finale, o agli spareggi, si apriranno le porte dell’eliminazione.

La prima fase di Champions League 2025/26 prenderà ufficialmente il via il prossimo 16 settembre, fino al 18, mentre si concluderà con l’ottava giornata in programma il 28 gennaio 2025. Quindi, la prima fase si svolgerà nell’arco di cinque mesi, ampliando di 30 giorni rispetto alle edizioni del passato. Ampliamento dovuto soprattutto all’introduzione di due partite in più.

Juve calendario girone Champions – Le date del torneo

Queste le date delle partite della prima fase di Champions League che vedranno i bianconeri di Igor Tudor protagonisti:

Prima giornata: 16–18 settembre 2025

16–18 settembre 2025 Seconda giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025

30 settembre–1 ottobre 2025 Terza giornata: 21/22 ottobre 2025

21/22 ottobre 2025 Quarta giornata: 4/5 novembre 2025

4/5 novembre 2025 Quinta giornata: 25/26 novembre 2025

25/26 novembre 2025 Sesta giornata: 9/10 dicembre 2025

9/10 dicembre 2025 Settima giornata: 20/21 gennaio 2026

20/21 gennaio 2026 Ottava giornata: 28 gennaio 2026

Juve calendario girone Champions – Le date dagli ottavi alla finale

Queste le date fino alla finale che si disputerà alla Puskas Arena, stadio che sorge nella città di Budapest:

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 17/18 e 24/25 febbraio 2026

17/18 e 24/25 febbraio 2026 Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026

10/11 e 17/18 marzo 2026 Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026

7/8 e 14/15 aprile 2026 Semifinali : 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026

: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026 Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)

Juve calendario Champions 24 25 – Le sfide dei bianconeri

[IN AGGIORNAMENTO]