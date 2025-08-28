Inter Udinese dove vederla: data, orario, diretta TV e streaming

Inter-Udinese dove vederla? La Serie A prosegue con un altro match della sua seconda giornata, sfida che chiuderà il turno: Inter-Udinese, in programma domenica 31 agosto alle ore 20.45 allo stadio San Siro di Milano

I nerazzurri di Cristian Chivu, reduci dal netto successo per 5-0 contro il Torino in casa alla prima giornata, cercano conferme ancora una volta fra le mura amiche. Dall’altra parte la formazione friulana di Kosta Runjaic all’esordio ha conquistato un pareggio casalingo contro il Verona nonostante fosse andata in vantaggio..

Inter Udinese – Dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la piattaforma streaming di sport che ha, come per la scorsa stagione, sette partite in esclusiva assoluta e tre in co-esclusiva.

