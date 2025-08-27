Guai giudiziari per Eto'o: accusato di frode, corruzione e combine

Samuel Eto’o, considerato il miglior calciatore della storia del Camerun e una delle icone sportive più amate dell’Africa, si trova al centro di una bufera giudiziaria che rischia di compromettere la sua reputazione e il futuro del calcio camerunese.

Sotto la sua presidenza, la Federazione Camerunese di Calcio (FECAFOOT) è infatti travolta da accuse di corruzione, frode elettorale e conflitti di interesse. Una coalizione di dirigenti calcistici del Paese, guidata dall’avvocato internazionale Emmanuel Nsahlai, ha avviato una serie di azioni legali a livello nazionale e internazionale.

Le denunce – scrive il Mundo Deportivo – sono state presentate al Ministero dello Sport e dell’Educazione Fisica del Camerun, al Comitato Etico della FIFA a Zurigo e alla Confederazione Africana di Calcio (CAF). Le richieste includono la revisione degli statuti della FECAFOOT, la sospensione provvisoria di Eto’o dai suoi incarichi e la trasmissione dei fascicoli alla FIFA per un’inchiesta più ampia.

Al centro delle accuse ci sono:

la condanna di Eto’o in Spagna per frode fiscale (22 mesi di carcere, pena sospesa),

presunti casi di corruzione e combine di partite,

rapporti controversi con la società di scommesse 1xBet ,

, il presunto dirottamento di circa 1,5 milioni di dollari provenienti da amichevoli internazionali contro Messico, Russia e Corea,

provenienti da amichevoli internazionali contro Messico, Russia e Corea, la sospensione arbitraria per dieci anni del dirigente Guibai Gatama, accusato di essere voce critica all’interno della federazione,

riforme statutarie considerate mirate a limitare la concorrenza elettorale.

Nsahlai ha voluto chiarire che l’azione legale «non è un attacco a Samuel Eto’o come calciatore. La sua carriera sportiva è intoccabile. Si tratta piuttosto di salvare la governance del calcio camerunese e restituirle valori di eccellenza, integrità e fair play».