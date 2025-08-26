Dove vedere Supercoppa Primavera tv streaming: guarda Inter-Cagliari in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere finale Supercoppa Primavera tv streaming fra Cagliari e Inter.

La finale di Supercoppa, che mette in palio il primo trofeo stagionale per le formazioni giovanili professionistiche, fra chi ha vinto il campionato la scorsa stagione, i nerazzurri, e la coppa nazionale, con i sardi che sono riusciti a superare il Milan in finale.

Dove vedere finale Supercoppa Primavera tv streaming? Quando si gioca e come seguire la sfida

La partita fra Cagliari e Inter Primavera si giocherà a, martedì 26 agosto 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.30.

La sfida Cagliari-Inter Primavera sarà visibile in chiaro grazie alla messa in onda in esclusiva di Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e sarà visibile anche in streaming sul sito della tv di Michele Criscitiello.

Sull’emittente va in onda anche la Roshn Saudi League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita. Tutta la programmazione di Sportitalia e dei canali della piattaforma sono disponibili sia live che on demand sulla App Sportitalia, scaricabile da dispositivi IOS e Android e visibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick, Android Tv e Rakuten Tv. La App Sportitalia permette di ricevere gratuitamente sul proprio smartphone le notifiche delle news più importanti ed esclusive prodotte dalla redazione di Sportitalia.