Udinese Verona in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Udinese Verona in streaming gratis? La Serie A continua il suo avvio con un altro appuntamento da non perdere: Udinese-Verona, in programma lunedì 25 agosto alle ore 18:30. I bianconeri friulani si affidano ancora a Kosta Runjaic dopo una salvezza ottenuta con relativa tranquillità la scorsa stagione, anche se quest’anno mancherà il punto di riferimento Lorenzo Lucca, acquistato a 30 milioni di euro dal Napoli. Dall’altra parte gli scaligeri ripartono anche loro dal tecnico della scorsa stagione, Paolo Zanetti.

Udinese Verona – Dove vederla in tv e streaming

La partita non sarà visibile gratuitamente in Italia, ma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Non ci saranno dirette sui canali Sky o su altre emittenti: per seguire Udinese-Verona sarà quindi necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma di streaming.

Come vedere Udinese Verona su DAZN

Gli abbonati potranno assistere al match in diversi modi:

su smart TV compatibili ;

; ramite dispositivi come Amazon Fire TV Stick , Apple TV o Google Chromecast ;

, o ; su console di gioco;

da smartphone, tablet o PC tramite l’app ufficiale o il sito di DAZN.

Per non perdere nemmeno un minuto, è consigliabile collegarsi qualche minuto prima del fischio d’inizio e selezionare l’evento dalla sezione dedicata alla Serie A. DAZN offrirà una copertura completa con telecronaca, analisi pre e post partita e highlights disponibili on demand.

Udinese Verona – Una gara da non perdere

Inizia così la Serie A 2025/26 che si preannuncia ricca di emozioni e anche sorprese lungo le sue 38 giornate. Appuntamento quindi a lunedì 25 agosto alle 18.30: Udinese-Verona sarà visibile solo su DAZN.