Inter Torino in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Inter Torino in streaming gratis? La Serie A prosegue con un altro big match della sua prima giornata, sfida che chiuderà il turno: Inter–Torino, in programma lunedì 25 agosto alle ore 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza. I nerazzurri puntano a confermarsi protagonisti assoluti del campionato, mentre il Torino di Marco Baroni proverà a fermare la corazzata interista con organizzazione e intensità.
Inter Torino, dove vederla in tv e streaming
La sfida non sarà disponibile gratuitamente in Italia, ma sarà trasmessa in diretta sia su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) che su Sky e NOW, offrendo quindi agli appassionati diverse opzioni per seguire la partita.
Come vedere Inter Torino su DAZN
- Gli abbonati DAZN potranno guardare l’incontro su:
- smart TV compatibili;
- dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Apple TV e Google Chromecast;
- console di gioco;
- smartphone, tablet e PC tramite l’app o il sito ufficiale.
Inter Torino su Sky e NOW
Chi preferisce la diretta Sky potrà seguire Inter–Torino sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). In alternativa, con NOW sarà possibile assistere alla gara in streaming su dispositivi mobili o smart TV, grazie al Pass Sport.
Una sfida di alta intensità
L’Inter di Cristian Chivu punta a dominare fin dall’inizio, sfruttando la spinta dei propri tifosi a San Siro. Il Torino, dal canto suo, è da sempre un avversario ostico: solidità difensiva e ripartenze veloci saranno le armi per mettere in difficoltà i nerazzurri.
Appuntamento quindi a lunedì 25 agosto alle ore 20:45: Inter–Torino sarà visibile in diretta su DAZN, Sky e NOW, per un Monday night di Serie A da non perdere.