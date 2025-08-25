Roma, mercato e nuovo stadio: Friedkin sbarca nella capitale

Nella giornata di domani Dan Friedkin, proprietario della Roma e dell’Everton attraverso il gruppo di famiglia, tornerà a Trigoria a più di tre mesi dall’ultima volta, quando decise di affidare a Claudio Ranieri la scelta del nuovo allenatore e di chiudere definitivamente la questione sul rinnovo del portiere Svilar aumentando l’offerta di ingaggio.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, proprio per queste due ultime iniziative del patron giallorosso, la visita di domani nella Capitale è attesa con grande attenzione, soprattutto dal tecnico Gian Piero Gasperini, desideroso di ricevere gli ultimi rinforzi dal mercato prima della chiusura del 1° settembre. Il nome al centro di ogni discorso è quello di Jadon Sancho, esterno d’attacco del Manchester United per cui serve un ulteriore sforzo per convincerlo a trasferirsi a Roma. Uno sforzo economico ovviamente che deve essere approvato dai Friedkin.

Poi c’è sempre il dossier stadio a Pietralata. Risolto il problema legato al cosiddetto boschetto nell’area individuata, manca ormai soltanto la conclusione degli scavi archeologici per poter finalizzare il progetto e trasmetterlo al Comune. Un passaggio che, secondo i tempi previsti, dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, aprendo la strada a novità decisive anche sul fronte dell’impianto. E proprio l’arrivo di Dan Friedkin fa pensare che sia previsto un nuovo grande appuntamento per il club.