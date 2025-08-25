Dove vedere Serie A in streaming gratis nella stagione 2025-2026 è una delle domande più cercate dai tifosi alla vigilia delle giornate di campionato. È importante però chiarire subito un aspetto: non esiste alcun modo legale per guardare la Serie A gratis in diretta streaming. I diritti televisivi del massimo campionato italiano sono infatti detenuti da piattaforme a pagamento come DAZN e Sky, gli unici operatori autorizzati alla trasmissione delle partite.
Se quindi ti stai chiedendo dove vedere la Serie A in streaming gratis, la risposta è che l’unica soluzione sicura e di qualità è affidarsi ai broadcaster ufficiali. In Italia l’offerta è divisa tra DAZN – disponibile anche tramite TIMVISION – che trasmette tutte le 10 partite di ogni giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva), e Sky, che propone 3 match a turno in co-esclusiva, visibili anche in streaming su NOW . Nei prossimi paragrafi vedremo nel dettaglio le opzioni di abbonamento e le diverse modalità per guardare la Serie A online.
Dove vedere Serie A in streaming gratis: l’offerta di DAZN
Detto che anche per la stagione 2025-2026 non è possibile seguire tutta la Serie A in streaming gratis, va ricordato che DAZN, l’unico broadcaster titolare di tutte le 380 partite della stagione, ha mantenuto invariati i prezzi rispetto alla stagione 2024-2025, cambiando però nome ai principali pacchetti e introducendo una nuova tipologia di abbonamento che consente al tifoso di seguire solo le partite della propria squadra del cuore.
Vediamo quali sono allora le principali offerte di DAZN per vedere la Serie A:
DAZN FULL (ex pacchetto Standard)
È il pacchetto dedicato ai tifosi più appassionati di grande calcio italiano e internazionale, e agli amanti dello sport a 360°, include l’offerta completa di DAZN al prezzo più basso: dalla Serie A con 10 partite ogni turno di campionato disponibili tutte solo su DAZN, tutta la Serie B, il calcio internazionale con tutta LaLiga spagnola e il meglio della Liga portoghese, il calcio femminile con tutta la Serie A femminile.
Ma quanto costa il pacchetto DAZN FULL?
- Scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 359 euro, il prezzo mensile equivale 29,92 euro al mese. In questo modo si può arrivare a risparmiare 180€ in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza il vincolo annuale.
- Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 34,99 euro. Si possono pertanto risparmiare 120 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza il vincolo annuale.
- Per chi preferisce il massimo della flessibilità, il prezzo mensile per un singolo mese di visione è di 44,99 euro senza il vincolo annuale.
Con il pacchetto DAZN FULL è possibile guardare contemporaneamente DAZN su due dispositivi connessi alla stessa rete internet. Non è quindi possibile condividere il costo dell’abbonamento con familiari o amici che non vivono nella stessa casa.
DAZN FAMILY (ex pacchetto Plus)
È il pacchetto pensato per le famiglie che consente la visione dei contenuti in diretta in contemporanea su due reti internet diverse: offre il massimo dell’esperienza DAZN – tutte le competizioni incluse nel pacchetto FULL.
- Scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 599 euro euro, il prezzo mensile equivale a 49,92 euro (circa 25 euro a testa al mese, per due persone) In questo modo si può arrivare a risparmiare 240 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza il vincolo annuale.
- Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 59,99 euro (circa 30 euro a testa al mese, per due persone). Si possono pertanto risparmiare 120 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza il vincolo annuale.
- Per chi preferisce il massimo della flessibilità, il prezzo mensile per un singolo mese di visione è di 69,99 euro (34,99 euro per singolo accesso a rete differente) senza il vincolo annuale.
Possibilità di guardare contemporaneamente da due reti internet differenti, il pacchetto ideale per chi vive lo sport in casa, ma anche fuori, condividendolo con un familiare.
DAZN GOAL (ex pacchetto Goal Pass)
Pensato per gli appassionati di calcio italiano e gli amanti del grande calcio internazionale: include tutte le partite della Serie B, 3 match a giornata di Serie A, tutta la Serie A femminile eBay, tutta LaLiga e il meglio della Liga portoghese. È il pacchetto dedicato al calcio più economico soprattutto per chi vuole seguire la propria squadra che milita nella Serie B e il calcio europeo.
- Scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 129 euro, il prezzo mensile equivale a 10,75 euro al mese. In questo modo si può arrivare a risparmiare 110 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza il vincolo annuale.
- Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 13,99 euro. Si possono pertanto risparmiare fino a 72 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza il vincolo annuale.
- Per chi preferisce il massimo della flessibilità, il prezzo mensile per un singolo mese di visione è di 19,99 euro senza il vincolo annuale.
Possibilità di guardare contemporaneamente DAZN su due dispositivi connessi alla stessa rete internet.
DAZN MyClub Pass
La grande novità di questo avvio di stagione 2025-2025 e il pacchetto DAZN MyClub Pass, piano che potrà essere sottoscritto entro il 31 agosto e che consentirà di guadare in tv e streaming solo le partite della propria squadra del cuore nel campionato di calcio di Serie A.
Fino al 31 agosto, tutti i tifosi che non hanno un abbonamento DAZN attivo (ovvero i clienti la cui disdetta a un precedente abbonamento si sia già perfezionata), i nuovi clienti e i tifosi che hanno un abbonamento Goal o Sports, potranno sottoscrivere il nuovo Pass dedicato a chi ama il massimo campionato di calcio italiano e vuole seguire esclusivamente tutte le partite della propria squadra del cuore, proprio come allo stadio.
il nuovo piano MyClub Pass consentirà di seguire la propria squadra in Serie A a partire da un equivalente mensile di 27 euro al mese. Un prezzo interessante se confrontato con quello sostenuto da un abbonato allo stadio. Chi si abbona in “digitale” paga mediamente meno a partita rispetto a chi acquista l’abbonamento base per lo stadio, con un risparmio medio di 6 euro a partita:
- MyClub Pass: 329 euro all’anno (pagamento anticipato), equivalente a 8,65 euro per partita (su 38 partite)
- Abbonamento Stadio (formula base Serie A, più economica): media di 274 euro, 14,42 euro per partita (su 19 partite)
Rispetto al prezzo di un abbonamento allo stadio, MyClub Pass consente di spendere quasi la metà per ogni match, vedendo il doppio delle partite. D’altra parte, va chiaramente considerato – da un lato – il valore aggiunto dell’esperienza dal vivo e dall’altro il fatto che con questa formula lo spettatore può godersi non solo i match casalinghi, ma anche quelli in trasferta.
Chi deciderà di optare per la formula MyClub Pass potrà scegliere la propria squadra al momento della sottoscrizione dell’abbonamento per seguire tutte e 38 le partite che disputerà nel corso della stagione, gli show pre e post-partita, tutti gli highlights, inclusi i nuovi programmi di approfondimento e i contenuti on demand.
Il piano sottoscrivibile dal 18 agosto al 31 agosto salvo proroghe o altre promozioni. MyClub Pass è sottoscrivibile da tutti i tifosi che non hanno un abbonamento DAZN attivo (ovvero i clienti la cui disdetta a un precedente abbonamento si sia già perfezionata), dai nuovi clienti e i tifosi che hanno un abbonamento Goal o Sports:
- scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 329 euro, il prezzo mensile equivale a 27,42 euro al mese;
- sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 29,99 euro.
Possibilità di guardare contemporaneamente DAZN su due dispositivi connessi alla stessa rete internet.
Dove vedere Serie A in streaming gratis: l’offerta di Sky
Sky (clicca qui per le offerte) e NOW (clicca qui per saperne di più): hanno la co-esclusiva su 3 match per giornata:
- Anticipo del sabato (ore 20:45)
- Partita della domenica (ore 18:00)
- Posticipo del lunedì (ore 20:45)
Il pacchetto Sky Calcio
L’abbonamento al pacchetto Sky Calcio comprende:
- 3 partite su 10 a turno di Serie A 2025/2026
- Tutte le partite di Serie C fino alla stagione 2027/2028
- Le migliori sfide di Premier League fino alla stagione 2027/28, Bundesliga fino alla stagione 2028/29 e la Ligue 1 2025/26
- Sky Sport 24 per essere sempre aggiornato sulle news sportive
- Le serie e gli show di Sky, che sono inclusi nell’offerta
Attualmente e fino al 31/08/2025 il pacchetto Sky Calcio è disponibile, con un vincolo di 18 mesi, a 12,90 euro al mese anziché 33 euro al mese.
Al termine del vincolo di permanenza di 18 mesi si applicheranno automaticamente le condizioni contrattuali ed economiche per profilo Sky Open, al prezzo di listino in vigore a tale data. Sarà comunque possibile rinnovare l’adesione al profilo Sky Smart alle condizioni vigenti a quella data oppure disdire senza costi con un preavviso di 30 giorni.
Dove vedere Serie A in streaming gratis: l’offerta di NOW
Il Pass Sport di NOW
NOW, la piattaforma di streaming di Sky, consente di seguire le 3 partite di Serie A trasmesse da Sky, attraverso la sottoscrizione del Pass Sport.
Che cosa comprende il Pass Sport di NOW?
- UEFA Champions League (ad eccezione delle partite trasmesse da Prime Video)
- UEFA Europa League
- UEFA Conference League
- 3 partite di Serie A
- Serie C Sky Wifi
- Premier League
- Bundesliga
- Ligue 1
- US Open e Wimbledon
- Nitto ATP Finals e le WTA Finals
- Tornei ATP Tour e WTA Tour
- Tutti i GP di Formula 1 e MotoGP
- NBA, EuroLeague e BKT EuroCup, Serie A – LBA
Quanto costa il Pass Sport di NOW?
Attualmente ci sono due opzioni disponibili:
- Il Pass Sport di NOW è disponibile a 19,99 euro al mese se si sottoscrive l’abbonamento con una permanenza minima di 12 mesi.
- Se invece si opta per l’abbonamento mensile il Pass Sport di NOW è disponibile a 29,99 euro al mese, con una promo di 24,99 euro per il primo mese.
Dove vedere Serie A in streaming gratis: l’offerta di TIMVISION
TIMVISION con DAZN e Prime annuale
Sottoscrivendo l’offerta TIMVISION con DAZN e Prime annuale sarà possibile avere a disposizione:
- DAZN Full co tutte 380 le partite della Serie A 2025-2026
- Prime Video
- Infinity+
- TIMVISION (Film, serie TV, cartoni, show per tutta la famiglia; i canali Eurosport per vivere i migliori eventi sportivi live e on demand, tutto il catalogo di Discovery+ con il meglio dell’intrattenimento, del lifestyle e del crime)
Il costo annuale dell’abbonamento è di 419,88 euro, con pagamento dilazionato in 12 mensilità di importo pari a 34,99 euro. Il primo anno di abbonamento il costo annuale è in promozione a 344,88 euro, con pagamento dilazionato in 12 mensilità come di seguito riportato:
- 9,99 euro al mese per i primi 5 mesi
- 34,99 al mese mese dal sesto mese in poi
In caso di recesso o disdetta in corso d’anno, la fruizione dei contenuti proseguirà fino al termine del periodo annuale di abbonamento ed il cliente sarà tenuto a completare il pagamento delle rate residue.
Costo di attivazione: gratuito per richieste di attivazione online. Per attivazioni da altri canali, l’offerta prevede un contributo di attivazione di 19,99 euro, in promozione a 9,99 euro per i clienti che, al momento dell’attivazione dell’offerta, sono già in possesso del TIMVISION Box a noleggio, in comodato d’uso o di proprietà acquistato da TIM mediante pagamento rateizzato, anche in corso di esecuzione.