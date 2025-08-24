Latina Atalanta Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Latina Atalanta Under 23 in streaming gratis.
I ragazzi di Salvatore Bocchetti scendono in campo per la prima giornata del girone C di Serie C. La sfida con il Latina è in programma per domenica 24 agosto 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 18.00.
Latina Atalanta Under 23 in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C è iniziata. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW, che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Latina Atalanta Under 23 in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Latina-Atalanta Under 23, la programmazione di Sky per i playoff di Serie C, relativa alla prima giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
VENERDÌ 22 AGOSTO
Ore 21.15
- LIVORNO-TERNANA
Sky Sport Uno, 251 e NOW
- SANBENEDETTESE-BRA
Sky Sport 252 e NOW
- PERUGIA-GUIDONIA MONTECELIO
Sky Sport 253 e NOW
- AREZZO-FORLÌ
Sky Sport 254 e NOW
- PINETO-VIS PESARO
Sky Sport 255 e NOW
SABATO 23 AGOSTO
Ore 17.30
- TORRES-PONTEDRA
Sky Sport 251 e NOW
Ore 18
- CARPI-JUVENTUS NEXT GEN
Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW
- ASCOLI-PIANESE
Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW
- ALCIONE MILANO-TRIESTINA
Sky Sport 254 e NOW
- GIANA ERMINIO-TRENTO
Sky Sport 255 e NOW
Ore 21
- UNION BRESCIA-ARZIGNANO VALCHIAMPO
Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- LECCO-OSPITALETTO FRANCIACORTA
Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW
- RAVENNA-CAMPOBASSO
Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e su NOW
- RIMINI-GUBBIO
Sky Sport 256 e NOW
- ALBINOLEFFE-DOLOMITI BELLUNESI
Sky Sport 257 e NOW
DOMENICA 24 AGOSTO
Ore 18
- LATINA-ATALANTA U23
Sky Sport 254 e NOW
- GIUGLIANO-POTENZA
Sky Sport 255 e NOW
- VIRTUS VERONA- CITTADELLA
Sky Sport 256 e NOW
- SORRENTO-CAVESE
Sky Sport 258 e NOW
- PERGOLETTESE-RENATE
Sky Sport 259 e NOW
Ore 21
- CATANIA-FOGGIA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e NOW
- L.R. VICENZA-LUMEZZANE
Sky Sport 255 e NOW
- CASARANO-TRAPANI
Sky Sport 256 e NOW
- MONOPOLI-COSENZA
Sky Sport 258 e NOW
- PRO PATRIA-PRO VERCELLI
Sky Sport 259 e NOW
LUNEDÌ 25 AGOSTO
Ore 20.30
- NOVARA-INTER U23
Sky Sport 255 e NOW
Ore 21
- CROTONE-BENEVENTO
Sky Sport 256 e NOW
- SALERNITANA-SIRACUSA
Sky Sport 257 e NOW
- AUDACE CERIGNOLA-AZ PICERNO
Sky Sport 258 e NOW
- CASERTANA-TEAM ALTAMURA
Sky Sport 259 e NOW