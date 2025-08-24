Como Lazio in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Como Lazio dove vederla? La Serie A prosegue con un altro big match della sua prima giornata, sfida che chiuderà il turno: Como-Lazio, in programma domenica 24 agosto alle ore 18.30 allo stadio Sinigaglia di Como. I comaschi ripartono in questa stagione con grandi prospettive, anche per via della riconferma di Cesc Fabregas in panchina dopo un ottimo campionato nella scorsa stagione. Dall’altra parte, i biancocelesti hanno cambiato allenatore con il ritorno di Maurizio Sarri ma non hanno visto alcuna novità nel parco giocatori visto il mercato bloccato.
Como Lazio – Dove vederla in tv e streaming
La sfida sarà trasmessa in diretta sia su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) che su Sky e NOW, offrendo quindi agli appassionati diverse opzioni per seguire la partita.
Come vedere Como Lazio su DAZN
- Gli abbonati DAZN potranno guardare l’incontro su:
- smart TV compatibili;
- dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Apple TV e Google Chromecast;
- console di gioco;
- smartphone, tablet e PC tramite l’app o il sito ufficiale.
Como Lazio su Sky e NOW
Chi preferisce la diretta Sky potrà seguire Inter–Torino sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). In alternativa, con NOW sarà possibile assistere alla gara in streaming su dispositivi mobili o smart TV, grazie al Pass Sport.
Una sfida ad alta intensità
Appuntamento quindi a domenica 24 agosto alle ore 18.30: Como-Lazio sarà visibile in diretta su DAZN, Sky e NOW, per un inizio di Serie A che promette emozioni.