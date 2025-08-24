Como Lazio in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Scopri dove vedere Como Lazio, domenica 24 agosto alle 18.30. Diretta tv e streaming su DAZN, Sky e NOW con ampio pre e post partita.

Maurizio Sarri (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Como Lazio dove vederla? La Serie A prosegue con un altro big match della sua prima giornata, sfida che chiuderà il turno: Como-Lazio, in programma domenica 24 agosto alle ore 18.30 allo stadio Sinigaglia di Como. I comaschi ripartono in questa stagione con grandi prospettive, anche per via della riconferma di Cesc Fabregas in panchina dopo un ottimo campionato nella scorsa stagione. Dall’altra parte, i biancocelesti hanno cambiato allenatore con il ritorno di Maurizio Sarri ma non hanno visto alcuna novità nel parco giocatori visto il mercato bloccato.

Como Lazio – Dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta sia su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) che su Sky e NOW, offrendo quindi agli appassionati diverse opzioni per seguire la partita.

Come vedere Como Lazio su DAZN

  • Gli abbonati DAZN potranno guardare l’incontro su:
  • smart TV compatibili;
  • dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Apple TV e Google Chromecast;
  • console di gioco;
  • smartphone, tablet e PC tramite l’app o il sito ufficiale.

Como Lazio su Sky e NOW

Chi preferisce la diretta Sky potrà seguire Inter–Torino sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). In alternativa, con NOW sarà possibile assistere alla gara in streaming su dispositivi mobili o smart TV, grazie al Pass Sport.

Una sfida ad alta intensità

Appuntamento quindi a domenica 24 agosto alle ore 18.30: Como-Lazio sarà visibile in diretta su DAZN, Sky e NOW, per un inizio di Serie A che promette emozioni.

