Cagliari Fiorentina in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Cagliari Fiorentina in streaming gratis? La Serie A continua il suo avvio con un altro appuntamento da non perdere: Cagliari-Fiorentina, in programma domenica 24 agosto alle ore 18:30. I rossoblù sardi si affidano all’ex difensore Fabio Pisacane, che dovrà sostituire sulla panchina degli isolani Davide Nicola con il solito obiettivo: centrare la salvezza il prima possibile. Cambio di allenatore anche in casa viola con il ritorno di Stefano pioli, tornato in Italia dopo l’esperienza in Arabia Saudita sulla panchina dell’Al Nassr.

Cagliari Fiorentina – Dove vederla in tv e streaming

La partita non sarà visibile gratuitamente in Italia, ma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Non ci saranno dirette sui canali Sky o su altre emittenti: per seguire Cagliari-Fiorentina sarà quindi necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma di streaming.

Come vedere Cagliari Fiorentina su DAZN

Gli abbonati potranno assistere al match in diversi modi:

su smart TV compatibili ;

; ramite dispositivi come Amazon Fire TV Stick , Apple TV o Google Chromecast ;

, o ; su console di gioco;

da smartphone, tablet o PC tramite l’app ufficiale o il sito di DAZN.

Per non perdere nemmeno un minuto, è consigliabile collegarsi qualche minuto prima del fischio d’inizio e selezionare l’evento dalla sezione dedicata alla Serie A. DAZN offrirà una copertura completa con telecronaca, analisi pre e post partita e highlights disponibili on demand.

Cagliari Fiorentina – Una gara da non perdere

Inizia così la Serie A 2025/26 che si preannuncia ricca di emozioni e anche sorprese lungo le sue 38 giornate. Appuntamento quindi a domenica 24 agosto alle 18.30: Cagliari-Fiorentina sarà visibile solo su DAZN.