Atalanta Pisa in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Atalanta Pisa in streaming gratis? La Serie A continua il suo avvio con un altro appuntamento da non perdere: Atalanta-Pisa, in programma domenica 24 agosto alle ore 20.45. I nerazzurri bergamaschi aprono un nuovo ciclo dopo l’addio di Gian Piero Gasperini, accasatosi alla Roma, e l’approdo in panchina di Ivan Juric che dovrà affrontare diverse assenze in attacco, una su tutti quella di Ademola Lookman. Dall’altra parte, ci sono i nerazzurri toscani che tornano in Serie A e si affidano alla guida di Alberto Gilardino.

Atalanta Pisa – Dove vederla in tv e streaming

La partita non sarà visibile gratuitamente in Italia, ma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Non ci saranno dirette sui canali Sky o su altre emittenti: per seguire Atalanta-Pisa sarà quindi necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma di streaming.

Come vedere Atalanta Pisa su DAZN

Gli abbonati potranno assistere al match in diversi modi:

su smart TV compatibili ;

; ramite dispositivi come Amazon Fire TV Stick , Apple TV o Google Chromecast ;

, o ; su console di gioco;

da smartphone, tablet o PC tramite l’app ufficiale o il sito di DAZN.

Per non perdere nemmeno un minuto, è consigliabile collegarsi qualche minuto prima del fischio d’inizio e selezionare l’evento dalla sezione dedicata alla Serie A. DAZN offrirà una copertura completa con telecronaca, analisi pre e post partita e highlights disponibili on demand.

Atalanta Pisa – Una gara da non perdere

Inizia così la Serie A 2025/26 che si preannuncia ricca di emozioni e anche sorprese lungo le sue 38 giornate. Appuntamento quindi a domenica 24 agosto alle 20.45: Atalanta-Pisa sarà visibile solo su DAZN.