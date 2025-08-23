Genoa Lecce in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Genoa-Lecce in streaming gratis? La Serie A continua il suo avvio con un altro appuntamento da non perdere: Genoa-Lecce, in programma sabato 23 agosto alle ore 18:30. I rossoblù di Patrick Vieira vogliono confermare quanto di buono fatto dall’arrivo del tecnico francese che ha permesso alla squadra di ottenere una salvezza tranquilla. Dall’altra parte il Lecce ha deciso di affidarsi a Eusebio Di Francesco, salutando Marco Giampaolo e l’attaccante titolare Kristovic, accasatosi all’Atalanta. A guidare il reparto avanzato sarà quindi il giovanissimo Francesco Camarda, in prestito dal Milan.

Genoa Lecce – Dove vederla in tv e streaming

La partita non sarà visibile gratuitamente in Italia, ma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Non ci saranno dirette sui canali Sky o su altre emittenti: per seguire Genoa-Lecce sarà quindi necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma di streaming.

Come vedere Genoa Lecce su DAZN

Gli abbonati potranno assistere al match in diversi modi:

su smart TV compatibili ;

; ramite dispositivi come Amazon Fire TV Stick , Apple TV o Google Chromecast ;

, o ; su console di gioco;

da smartphone, tablet o PC tramite l’app ufficiale o il sito di DAZN.

Per non perdere nemmeno un minuto, è consigliabile collegarsi qualche minuto prima del fischio d’inizio e selezionare l’evento dalla sezione dedicata alla Serie A. DAZN offrirà una copertura completa con telecronaca, analisi pre e post partita e highlights disponibili on demand.

Genoa Lecce – Una gara da non perdere

Inizia così la Serie A 2025/26 che si preannuncia ricca di emozioni e anche sorprese lungo le sue 38 giornate. Appuntamento quindi a sabato 23 agosto alle 18.30: Genoa-Lecce sarà visibile solo su DAZN.