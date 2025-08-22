Si può vedere DAZN all'estero? Come funziona la portabilità nell'Ue

Posso vedere DAZN all’estero? La Serie A è ripartita nel weekend del 17-18 agosto con la prima giornata del campionato 2024/25. Si apre così la caccia all’Inter Campione d’Italia, e sono tante le squadre che possono ambire allo Scudetto. Anche per questa stagione la Serie A sarà interamente visibile su DAZN (grazie ai Piani Standard o Plus, con i quali grazie alle formule giuste è possibile risparmiare fino a 240 euro all’anno): la piattaforma di sport in streaming trasmetterà tutte le partite, di cui sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky.
Dal momento in cui il campionato è iniziato ad agosto, è probabile che molti tifosi siano ancora in ferie, magari all’estero. Come fare dunque per non perdersi neanche un minuto delle partite? Con DAZN è possibile usufruire del servizio di streaming anche fuori dall’Italia grazie alla portabilità transfrontaliera. Scopriamo di cosa si tratta.
Posso vedere DAZN all’estero? Cos’è la portabilità transfrontaliera
La portabilità transfrontaliera è stata introdotta in Europa nel 2017 e permette agli utenti abbonati a piattaforme di streaming online di accedere ai contenuti visibili nel Paese di residenza anche quando questi si trovano temporaneamente in un altro Stato. La portabilità transfrontaliera si applica a tutti i cittadini residenti in un Paese dell’Unione europea dove DAZN è disponibile, e quindi:
- Austria
- Germania
- Francia
- Italia
- Spagna
Grazie alla portabilità transfrontaliera si potrà utilizzare il proprio abbonamento e guardare DAZN nei seguenti Paesi:
- Austria
- Belgio
- Bulgaria
- Croazia
- Danimarca
- Estonia
- Finlandia
- Germania
- Grecia
- Islanda
- Irlanda
- Italia
- Lettonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Lussemburgo
- Malta
- Norvegia
- Olanda
- Polonia
- Portogallo
- Repubblica di Cipro
- Repubblica Ceca
- Romania
- Slovacchia
- Slovenia
- Spagna
- Svezia
- Ungheria
Posso vedere DAZN all’estero? Come ottenere la portabilità
Hanno diritto alla portabilità transfrontaliera tutti gli abbonati DAZN con metodo di pagamento attivo inserito correttamente nel proprio account. DAZN spiega che la portabilità Ue è disciplinata da specifiche normative. Quando ci si registra, il proprio account viene automaticamente sottoposto a delle verifiche. Se l’account non è collegato ad un metodo di pagamento ricorrente, per esempio se viene utilizzato un codice regalo o una carta prepagata senza aggiungere un metodo di pagamento, la portabilità Ue potrebbe non essere concessa.
Non è possibile modificare e attribuire la portabilità Ue manualmente dopo la registrazione. Per evitare questo problema, l’utente deve assicurarsi di aggiungere un metodo di pagamento valido quando si registra e crea un account. Per verificare di avere diritto alla portabilità transfrontaliera basta andare nella sezione “Il mio account”.
Il regolamento della portabilità transfrontaliera richiede una verifica automatica che viene effettuata in fase di sottoscrizione dell’abbonamento e, in base allo stesso regolamento, non è permesso modificarla manualmente dopo la sottoscrizione. Se si riattiva il proprio account DAZN, la portabilità transfrontaliera verrà verificata automaticamente in fase di riattivazione.
Posso vedere DAZN all’estero? Come accedere all’interno dell’Ue
Per chi è in viaggio in un Paese dell’Unione europea e vuole accedere a DAZN da una sessione già avviata, è possibile continuare a guardare normalmente i contenuti della piattaforma. Se, invece, non è stata ancora avviato una sessione, bisognerà andare su Dazn.com o accedere all’app DAZN. E’ possibile usufruire della portabilità transfrontaliera solo dal proprio Paese di residenza, che deve far parte dell’Unione Europea ed essere un Paese dove DAZN è disponibile, attualmente Austria, Germania, Italia e Spagna.
Posso vedere DAZN all’estero? I contenuti disponibili
Chi si trova in un Paese dell’Unione europea potrà godersi i contenuti DAZN del proprio Paese di residenza.
Posso vedere DAZN all’estero? Scaricare l’app DAZN
La portabilità transfrontaliera non cambia i Paesi dai quali è possibile scaricare l’app di DAZN: sia gli utenti di Google Play Store che di Apple App Store possono scaricare l’app di DAZN solo se connessi in un Paese in cui DAZN è disponibile. Per questo motivo il consiglio è di installare l’app di DAZN prima di partire. Oppure, si può accedere a DAZN dal browser da qualsiasi Paese dell’Unione Europea.
Posso vedere DAZN all’estero? Come guardare i contenuti fuori dall’Ue
Se vuoi vedere i contenuti DAZN, ma ti trovi fuori dall’Unione europea, puoi farlo solo in quei Paesi in cui è disponibile la piattaforma, cioè:
- Brasile
- Canada
- Giappone
- Stati Uniti
- Regno Unito
- Svizzera
Posso vedere DAZN all’estero? I contenuti visibili fuori dall’Ue
Nel caso in cui si volessero vedere i contenuti DAZN in uno dei sei Stati extra-UE in cui DAZN è disponibile, si avranno a disposizione i contenuti disponibili in quel Paese. È necessario assicurarsi che nella sezione “Il mio account” la lingua selezionata sia l’inglese.