Si può vedere DAZN all'estero? Come funziona la portabilità nell'Ue

Posso vedere DAZN all’estero? La Serie A è ripartita nel weekend del 17-18 agosto con la prima giornata del campionato 2024/25. Si apre così la caccia all’Inter Campione d’Italia, e sono tante le squadre che possono ambire allo Scudetto. Anche per questa stagione la Serie A sarà interamente visibile su DAZN (grazie ai Piani Standard o Plus, con i quali grazie alle formule giuste è possibile risparmiare fino a 240 euro all’anno): la piattaforma di sport in streaming trasmetterà tutte le partite, di cui sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky.

Dal momento in cui il campionato è iniziato ad agosto, è probabile che molti tifosi siano ancora in ferie, magari all’estero. Come fare dunque per non perdersi neanche un minuto delle partite? Con DAZN è possibile usufruire del servizio di streaming anche fuori dall’Italia grazie alla portabilità transfrontaliera. Scopriamo di cosa si tratta.

Posso vedere DAZN all’estero? Cos’è la portabilità transfrontaliera

La portabilità transfrontaliera è stata introdotta in Europa nel 2017 e permette agli utenti abbonati a piattaforme di streaming online di accedere ai contenuti visibili nel Paese di residenza anche quando questi si trovano temporaneamente in un altro Stato. La portabilità transfrontaliera si applica a tutti i cittadini residenti in un Paese dell’Unione europea dove DAZN è disponibile, e quindi:

Austria

Germania

Francia

Italia

Spagna

Grazie alla portabilità transfrontaliera si potrà utilizzare il proprio abbonamento e guardare DAZN nei seguenti Paesi: