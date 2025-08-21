Polissya Fiorentina in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Polissya Fiorentina in streaming gratis.

I viola di Stefano Pioli scendono in campo per la gara di andata dei preliminari della Conference League 2025/26.

Polissya Fiorentina in streaming gratis – La Conference League è su Sky

La terza competizione più importante a livello di club in Europa sarà visibile su Sky. Insieme a NOW (clicca qui per abbonarti a NOW), la pay tv di Comcast trasmetterà in esclusiva tutte le partite della stagione 2025/2026, fino alla finale di Lipsia del 27 maggio 2026. Tutti i match delle squadre italiane saranno riservati esclusivamente agli abbonati, dal momento in cui Sky ha deciso di trasmettere in chiaro una sola sfida a giornata, ma dell’Europa League con il miglior match tra formazioni straniere. Il match è visibile anche su TV8.

Polissya Fiorentina in streaming gratis– La sfida dei viola solo su Sky

Polissya e Fiorentina scenderanno sul campo neutro della Futbal Tatran Aréna di Presov (Slovacchia), giovedì 21 agosto, con il fischio di inizio fissato per le ore 20.00.

Polissya Fiorentina in streaming gratis – La programmazione della pay tv di Comcast

I pre e i postpartita di UEFA Europa League e UEFA Conference League saranno condotti da Mario Giunta. Dal martedì al giovedì alle 18.45, Campo Aperto Europa, spazio di approfondimento sulle Coppe con collegamenti, news e interviste. Il martedì e il mercoledì, a mezzanotte, After Party, con i commenti dei talent di Sky Sport nello studio di Federica Masolin, che condurrà anche una nuova rubrica in chiusura della settimana europea, il giovedì: After Party – Best of Europe, il programma che in un’ora, dalle 23.30, ricostruirà tutto quello che è successo nella tre giorni di sfide continentali, con i commenti di chi ha vissuto in prima persona le emozioni delle partite, per rivivere tutto il meglio delle Coppe. Oltre ai talent, protagonisti del racconto i giornalisti di Sky Sport e le firme confermate anche per questa stagione, tra cui Marco Bucciantini e Gianfranco Teotino.

Highlights, risultati e classifiche nell’appuntamento del martedì, mercoledì e giovedì all’una di notte con Goleador Europa. Speciali, approfondimenti, partite storiche e produzioni originali arricchiranno l’offerta per gli abbonati: in occasione della prima giornata sarà in onda una puntata speciale di Federico Buffa Talks, una conversazione del narratore con il direttore Federico Ferri, dedicata alle storie che ci hanno fatto emozionare “nelle notti di Coppe e di campioni”.