Inter Torino dove vederla: data, orario, diretta TV e streaming

Inter Torino dove vederla? La Serie A prosegue con un altro big match della sua prima giornata, sfida che chiuderà il turno: Inter–Torino, in programma lunedì 25 agosto alle ore 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza. I nerazzurri puntano a confermarsi protagonisti assoluti del campionato, mentre il Torino di Marco Baroni proverà a fermare la corazzata interista con organizzazione e intensità.

Inter Torino, dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta sia su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) che su Sky e NOW, offrendo quindi agli appassionati diverse opzioni per seguire la partita.

Come vedere Inter Torino su DAZN

Gli abbonati DAZN potranno guardare l’incontro su:

smart TV compatibili ;

; dispositivi come Amazon Fire TV Stick , Apple TV e Google Chromecast ;

, e ; console di gioco;

smartphone, tablet e PC tramite l’app o il sito ufficiale.

Inter Torino su Sky e NOW

Chi preferisce la diretta Sky potrà seguire Inter–Torino sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). In alternativa, con NOW sarà possibile assistere alla gara in streaming su dispositivi mobili o smart TV, grazie al Pass Sport.

Una sfida di alta intensità

L’Inter di Simone Inzaghi punta a dominare fin dall’inizio, sfruttando la spinta dei propri tifosi a San Siro. Il Torino, dal canto suo, è da sempre un avversario ostico: solidità difensiva e ripartenze veloci saranno le armi per mettere in difficoltà i nerazzurri.

Appuntamento quindi a lunedì 25 agosto alle ore 20:45: Inter–Torino sarà visibile in diretta su DAZN, Sky e NOW, per un Monday night di Serie A da non perdere.