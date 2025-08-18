Spezia-Sampdoria Coppa Italia 2025/26: orario, diretta TV e streaming gratis

Spezia Sampdoria dove vederla? Lunedì 18 agosto 2025, alle 18:30, lo Stadio Alberto Picco di La Spezia sarà il palcoscenico di un derby regionale che promette scintille: Spezia-Sampdoria, incontro valido per i Trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26.

Entrambe le squadre militano attualmente in Serie B, ma il loro recente passato in Serie A e la rivalità territoriale rendono questo match particolarmente sentito. Lo Spezia, sostenuto dal proprio pubblico in uno stadio raccolto e caldo, vuole ripartire con ambizioni di promozione. La squadra bianca punta a sfruttare la Coppa Italia come banco di prova per valutare i nuovi innesti e misurare la crescita complessiva del gruppo.

La Sampdoria, retrocessa due stagioni fa e intenzionata a tornare subito nella massima serie, considera questa partita un appuntamento cruciale. Non solo per l’accesso al turno successivo, ma anche per testare condizione fisica, schemi e solidità difensiva contro una rivale diretta che ritroverà anche in campionato.

Dove vedere Spezia-Sampdoria in TV e streaming

La gara sarà trasmessa in chiaro su Italia 1 e in streaming gratuito su Mediaset Infinity. L’emittente proporrà un ricco prepartita con collegamenti dal campo, interviste ai protagonisti e analisi tecniche. Chi sceglierà lo streaming potrà seguire il derby da PC, smartphone, tablet e smart TV senza alcun costo.

Un match ad alta intensità

Il derby ligure promette ritmo e agonismo. Lo Spezia potrebbe puntare su un pressing alto e sulla spinta dei propri tifosi per prendere subito il controllo della gara. La Sampdoria, invece, cercherà di sfruttare l’esperienza e la tecnica dei suoi uomini più rappresentativi, provando a colpire con cinismo.

Con la formula della gara secca, basta un episodio per indirizzare l’incontro. Una giocata individuale, un calcio piazzato o un errore difensivo potrebbero fare la differenza.

Appuntamento: lunedì 18 agosto 2025, ore 18:30 – Diretta su Italia 1 e streaming gratuito su Mediaset Infinity.