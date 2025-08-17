Parma-Pescara Coppa Italia 2025/26: orario, dove vederla in diretta TV e streaming gratis

Parma Pescara dove vederla? Domenica 17 agosto 2025, alle 18:30, lo storico Stadio Ennio Tardini sarà il teatro di Parma-Pescara, sfida valida per i Trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. Per il Parma, che milita in Serie A, questa gara rappresenta il primo impegno ufficiale della stagione. Gli emiliani hanno chiuso la scorsa annata con la salvezza e ora puntano a consolidare la propria posizione nella massima serie, cercando al tempo stesso un percorso importante in Coppa.

Il Pescara, invece, si presenta a questa sfida dopo una stagione positiva in Serie C che gli ha permesso di conquistare l’accesso alla Serie B e anche alla competizione nazionale da questo turno. La formazione abruzzese sa bene di partire sfavorita, ma la formula della partita secca può riservare sorprese e ribaltare i pronostici.

Dove vedere Parma-Pescara in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in chiaro su Italia 1 e in streaming gratuito su Mediaset Infinity. Collegamento previsto già nel prepartita con immagini dal Tardini, interviste e analisi tattiche. In streaming, la visione sarà disponibile su PC, smartphone, tablet e smart TV, senza costi aggiuntivi.

Analisi e aspettative

Il Parma parte con i favori del pronostico grazie alla qualità della rosa e all’esperienza di molti giocatori. Tuttavia, il Pescara ha dimostrato nelle prime uscite stagionali di essere ben organizzato e con elementi giovani pronti a mettersi in mostra.

In una gara estiva come questa, il fattore motivazionale sarà decisivo. Il Parma cercherà di imprimere il proprio ritmo già nel primo tempo per evitare rischi, mentre il Pescara proverà a chiudere gli spazi e ripartire rapidamente.

Il pubblico del Tardini, noto per la passione e il calore, potrebbe essere l’arma in più per spingere la squadra verso la vittoria.

Appuntamento da segnare in calendario: domenica 17 agosto 2025, ore 18:30, diretta Italia 1 e streaming su Mediaset Infinity.