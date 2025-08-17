Monza-Frosinone Coppa Italia 2025/26: orario, diretta TV e streaming gratis

Monza Frosinone dove vederla? Domenica 17 agosto 2025 alle 18:00, l’U-Power Stadium ospiterà Monza-Frosinone, incontro valido per i Trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. Una partita che mette di fronte due squadre che negli ultimi anni hanno calcato la Serie A e che si conoscono bene.

Il Monza, sostenuto dalla proprietà ambiziosa e da un progetto tecnico in continua crescita, vede nella Coppa Italia una ghiotta occasione per andare avanti e magari regalare al pubblico brianzolo una storica semifinale. Il Frosinone, con la sua mentalità aggressiva e la velocità dei suoi attaccanti, è invece pronto a dare battaglia sin dal primo minuto.

Dove vedere Monza-Frosinone in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 20 e in streaming gratuito su Mediaset Infinity. La programmazione prevede ampio prepartita con analisi tattiche, formazioni ufficiali e collegamenti live dallo stadio. Gli utenti online potranno seguirla da PC, smartphone, tablet e smart TV connessi.

Monza Frosinone dove vederla? Cosa aspettarsi e info utili

Il Monza parte leggermente favorito, soprattutto grazie al fattore campo e a una rosa di qualità superiore. Tuttavia, il Frosinone ha dimostrato nelle scorse stagioni di essere una squadra ostica, capace di ribaltare pronostici.

Il match, in pieno agosto, si giocherà in un clima estivo ma con orario pomeridiano che potrebbe incidere sul ritmo di gioco. Le prime fasi potrebbero essere di studio, con entrambe le formazioni attente a non scoprirsi troppo. Verso la ripresa, però, ci si aspetta più intensità e occasioni.

Per chi ama il calcio italiano, questa è una sfida tra realtà emergenti che hanno voglia di stupire. L’appuntamento è per domenica 17 agosto, ore 18:00, Canale 20 e Mediaset Infinity.