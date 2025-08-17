Cesena-Pisa Coppa Italia 2025/26: orario, diretta TV e streaming gratis

Cesena Pisa dove vederla? Domenica 17 agosto 2025, alle 20:45, lo Stadio Dino Manuzzi – Orogel Stadium ospiterà Cesena-Pisa, match valido per i Trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. Si tratta di un confronto tra una squadra di Serie B (i padroni di casa) e una neo promossa in Serie A, che negli ultimi anni hanno dimostrato ambizione e qualità.

Il Cesena, tornato stabilmente tra i cadetti, punta a crescere ulteriormente e a sfruttare la Coppa come vetrina. Il Pisa, club solido e ben strutturato, è invece alla ricerca di un risultato prestigioso in una competizione che spesso regala emozioni inaspettate, in vista del debutto in campionato.

Dove vedere Cesena-Pisa in TV e streaming

La gara sarà trasmessa in diretta su Canale 20 e in streaming gratuito su Mediaset Infinity. Il collegamento inizierà circa mezz’ora prima del fischio d’inizio, con servizi dallo stadio, formazioni ufficiali e analisi pre-match.

Chi sceglierà lo streaming potrà seguire l’incontro su PC, tablet, smartphone e smart TV senza alcun costo.

Un match equilibrato

Il Cesena avrà dalla sua il fattore campo e il sostegno dei tifosi romagnoli, che riempiranno l’Orogel Stadium in una calda serata di agosto. Il Pisa, però, dispone di una rosa competitiva e di un’ottima organizzazione difensiva, elementi che potrebbero rendere la sfida molto equilibrata.

Dal punto di vista tattico, ci si attende una partita intensa: il Cesena potrebbe cercare di aggredire subito l’avversario, mentre il Pisa punterà a colpire in contropiede sfruttando la velocità delle proprie punte. In caso di parità al 90’, la sfida proseguirà ai tempi supplementari e, se necessario, ai rigori, aumentando il pathos di un match già atteso con entusiasmo.

Per gli appassionati di calcio e per le tifoserie, sarà un Ferragosto prolungato di emozioni.

Appuntamento: domenica 17 agosto 2025, ore 20:45, diretta su Canale 20 e streaming gratuito su Mediaset Infinity.