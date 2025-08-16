Venezia-Mantova Coppa Italia 2025/26: orario, diretta TV e streaming gratis

Venezia Mantova dove vederla? Sabato 16 agosto 2025, alle 18:00, lo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia ospiterà Venezia-Mantova, gara valida per i Trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. Il Venezia, reduce da un campionato in Serie A combattuto, ma che non ha consentito ai lagunari di salvarsi, punta a una stagione che possa portare alla promozione nella massima categoria.

La squadra lagunare ha portato a termine diversi cambi nella rosa. Il Mantova, invece, arriva a questa sfida con il sogno di eliminare una formazione di categoria superiore: reduce da una buona annata in Serie B, vuole sfruttare l’occasione per mettersi in mostra a livello nazionale.

Dove vedere Venezia-Mantova in TV e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta su Canale 20 e in streaming gratuito su Mediaset Infinity. La copertura includerà prepartita con immagini suggestive della laguna e collegamenti dallo stadio, interviste e formazioni ufficiali. Ricordiamo che Mediaset detiene i diritti televisivi esclusivi della Coppa Italia e della Supercoppa italiana fino al 2027. Il torneo si disputerà anche quest’anno con il format della Final Four e coinvolgerà Inter, Napoli, Bologna e Milan.

Venezia Mantova dove vederla? Analisi e pronostico

Il Venezia è favorito grazie alla maggiore esperienza e alla qualità tecnica, ma il Mantova ha dimostrato in passato di essere squadra tosta. L’arma dei lombardi potrebbe essere l’entusiasmo e la voglia di stupire, mentre i padroni di casa punteranno a un approccio aggressivo fin dai primi minuti.

Giocare al “Penzo” in agosto significa affrontare anche condizioni particolari: clima umido, campo non sempre velocissimo e tifosi vicinissimi al terreno di gioco. Appuntamento: sabato 16 agosto, ore 18:00, Canale 20 e Mediaset Infinity.