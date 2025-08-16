Lumezzane Inter Under 23 dove vederla? Data, orario e diretta tv

I nerazzurri di Stefano Vecchi scendono in campo per il primo match ufficiale dalla loro nascita.

Lumezzane Inter Under 23 dove vederla
Stefano Vecchi (Foto: Emilio Andreoli/Getty Images)

Lumezzane Inter Under 23 dove vederla? Sabato 16 agosto 2025, alle ore 21:00, allo stadio Tullio Saleri di Lumezzane si svolgerà l’esordio ufficiale dell’Inter U23 nella Coppa Italia Serie C, affrontando i padroni di casa del Lumezzane. Per i nerazzurri rappresenta una pietra miliare nella loro storia, visto che è la prima uscita ufficiale mai disputata da questa seconda squadra professionistica.

La squadra ha giocato qualche amichevole con buoni risultati. L’obiettivo del club, nel tempo, è quello di consolidare la categoria e di provare anche a puntare alla promozione in Serie B in modo da offrire ai propri giovani calciatori un palcoscenico di alto livello come banco di prova per categorie ancora più alte.

Lumezzane Inter Under 23 dove vederla? Copertura televisiva e streaming

  • Il match non sarà trasmesso in nessun canale televisivo né in streaming: secondo fonti attendibili, non è prevista alcuna diretta sia in TV che online.
  • Tuttavia, il consorzio televisivo Sky detiene i diritti per la Coppa Italia Serie C e la trasmetterà a partire dagli ottavi di finale, mentre per questo turno iniziale non è prevista copertura.
  • Alcuni siti riportano erroneamente Sky/NOW come canali della partita, ma fonti ufficiali negano qualsiasi trasmissione.

Contesto e valore del match

  • Si tratta del primo impegno ufficiale nella storia dell’Inter U23, una formazione neocostituita e ammessa in Serie C per la stagione 2025/26.
  • Il club lombardo avrà la chance di continuare la sua avventura nella competizione affrontando la vincente di Lecco–Ospitaletto nel turno successivo.

Lumezzane Inter Under 23 dove vederla? Sintesi e info utili

  • Data e ora: sabato 16 agosto 2025, ore 21:00.
  • Sede: Stadio Tullio Saleri, Lumezzane.
  • Copertura: Non disponibile in TV o streaming.
  • Importanza: debutto storico dell’Inter U23 nei professionisti.

