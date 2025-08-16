Lumezzane Inter Under 23 dove vederla? Data, orario e diretta tv

Lumezzane Inter Under 23 dove vederla? Sabato 16 agosto 2025, alle ore 21:00, allo stadio Tullio Saleri di Lumezzane si svolgerà l’esordio ufficiale dell’Inter U23 nella Coppa Italia Serie C, affrontando i padroni di casa del Lumezzane. Per i nerazzurri rappresenta una pietra miliare nella loro storia, visto che è la prima uscita ufficiale mai disputata da questa seconda squadra professionistica.

La squadra ha giocato qualche amichevole con buoni risultati. L’obiettivo del club, nel tempo, è quello di consolidare la categoria e di provare anche a puntare alla promozione in Serie B in modo da offrire ai propri giovani calciatori un palcoscenico di alto livello come banco di prova per categorie ancora più alte.

Il match non sarà trasmesso in nessun canale televisivo né in streaming : secondo fonti attendibili, non è prevista alcuna diretta sia in TV che online.

Si tratta del primo impegno ufficiale nella storia dell’Inter U23, una formazione neocostituita e ammessa in Serie C per la stagione 2025/26.

