Cremonese-Palermo Coppa Italia 2025/26: orario, diretta TV e streaming

Cremonese Palermo dove vederla? Sabato 16 agosto 2025, alle 21:15, lo Stadio Giovanni Zini di Cremona sarà teatro di Cremonese-Palermo, match valido per i Trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26.

Si affrontano due squadre molto ambiziose, con il Palermo che si porta dietro l’obiettivo dichiarato di centrare la promozione in Serie A. La Cremonese arriva a questa sfida con una rosa competitiva – sistemata per la Serie A – e con diversi giocatori che hanno già esperienza nella massima serie. Il fattore campo potrebbe rivelarsi decisivo, considerando il calore del pubblico cremonese.

Il Palermo, dal canto suo, non sarà certo spettatore passivo. Forte di una tifoseria tra le più calorose d’Italia, porterà a Cremona un seguito numeroso, pronto a colorare lo Zini di rosanero e a sostenere la squadra dal primo all’ultimo minuto. L’entusiasmo dei tifosi siciliani potrebbe essere una spinta in più per tentare il colpaccio in trasferta.

Dove vedere Cremonese-Palermo in TV e streaming

La gara sarà trasmessa in chiaro su Italia 1 e in streaming gratuito su Mediaset Infinity. Il prepartita offrirà collegamenti dal campo, interviste esclusive, analisi tecniche e formazioni ufficiali. Dopo il fischio finale, spazio agli highlights e ai commenti a caldo degli allenatori e dei protagonisti in campo.

Chi seguirà lo streaming potrà farlo su PC, smartphone, tablet e smart TV, senza costi aggiuntivi.

Una partita equilibrata e spettacolare

Il pronostico è incerto: la Cremonese vorrà sfruttare la spinta dei propri tifosi, mentre il Palermo potrà puntare sulla velocità dei suoi attaccanti e sull’esperienza di alcuni elementi chiave. Giocare in notturna, a metà agosto, garantirà condizioni ideali per un ritmo alto e un match avvincente. Appuntamento: sabato 16 agosto 2025, ore 21:15 – Diretta TV su Italia 1 e streaming gratuito su Mediaset Infinity.