Cagliari-Entella Coppa Italia 2025/26: orario, dove vederla in TV e streaming gratis

Cagliari Entella dove vederla? Sabato 16 agosto 2025, alle 20:45, la Unipol Domus di Cagliari ospiterà Cagliari-Virtus Entella, match valido per i Trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26.

Per il Cagliari, formazione di Serie A, sarà il primo impegno ufficiale della nuova stagione. Dopo un campionato chiuso con una salvezza conquistata con carattere, i rossoblù vogliono iniziare il percorso in Coppa con una vittoria convincente davanti ai propri tifosi.

La Virtus Entella, che milita in Serie C, si presenta in Sardegna con il sogno di un’impresa storica. Per la squadra ligure, affrontare un club di Serie A in uno stadio caldo come la Unipol Domus rappresenta un’occasione di prestigio e visibilità unica.

Dove vedere Cagliari-Entella in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 20 e in streaming gratuito su Mediaset Infinity. Il prepartita offrirà immagini dallo stadio, interviste e analisi tattiche, mentre il post gara includerà highlights e commenti a caldo.

Gli appassionati potranno seguire la gara anche in mobilità grazie all’app Mediaset Infinity disponibile su smartphone, tablet e smart TV.

Obiettivi e possibili sviluppi della gara

Il Cagliari, spinto dal proprio pubblico, partirà con un atteggiamento offensivo, cercando di chiudere la partita già nel primo tempo. Tuttavia, la Virtus Entella potrebbe impostare la gara su difesa e ripartenze rapide, nella speranza di sfruttare qualche disattenzione.

Le partite di Coppa Italia ad agosto sono spesso aperte a sorprese: la differenza di categoria è evidente, ma la determinazione della squadra ospite potrebbe tenere la partita viva fino ai minuti finali. Appuntamento: sabato 16 agosto 2025, ore 20:45, diretta TV su Canale 20 e streaming gratuito su Mediaset Infinity.