Sassuolo-Catanzaro Coppa Italia 2025/26: data, orario e canale TV

Sassuolo Catanzaro dove vederla? La seconda partita dei Trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 vede in campo Sassuolo e Catanzaro, in programma venerdì 15 agosto 2025 alle 18:30. Il match si giocherà al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Il Sassuolo, che milita in Serie A, arriva alla nuova stagione con l’obiettivo di confermare il proprio stile di gioco offensivo e di sfruttare la Coppa Italia per dare minuti ai nuovi acquisti. Il Catanzaro, invece, è reduce da un campionato di Serie B brillante e vuole dimostrare di poter mettere in difficoltà squadre di categoria superiore.

Dove vedere Sassuolo-Catanzaro in TV e streaming

Il match sarà trasmesso in chiaro su Italia 1 e in streaming gratuito su Mediaset Infinity. La copertura TV includerà prepartita, con immagini e interviste dal campo, e un post-gara ricco di commenti e highlights.

Gli spettatori potranno seguire la partita gratuitamente anche in mobilità, grazie all’app di Mediaset Infinity disponibile su smartphone e tablet.

Pronostico e curiosità

Il Sassuolo parte da favorito, ma la formula della partita secca in Coppa Italia lascia sempre spazio a sorprese. Il Catanzaro ha una tifoseria molto calda e una mentalità propositiva: se riuscirà a mantenere alta l’intensità, potrebbe creare difficoltà ai padroni di casa.

L’atmosfera del Ferragosto, con stadi colorati e temperature estive, renderà il match ancora più spettacolare. Per gli amanti del calcio, Sassuolo-Catanzaro sarà un’occasione per godere di una sfida tra stili di gioco differenti, con il palleggio emiliano e la velocità calabrese.

Appuntamento: venerdì 15 agosto, ore 18:30, Italia 1 e streaming su Mediaset Infinity.