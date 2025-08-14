Napoli Olympiacos in streaming gratis? Guarda il match in diretta

Napoli Olympiacos in streaming gratis? La lunga estate calcistica regala un appuntamento imperdibile: Napoli-Olympiacos, in programma giovedì 14 agosto 2025. La sfida tra i partenopei e la formazione greca promette spettacolo e sarà l’occasione per testare la condizione della squadra di fronte a un avversario dal grande blasone internazionale.

Molti tifosi si stanno chiedendo Napoli Olympiacos dove vederla e la risposta è chiara: l’evento non sarà disponibile gratuitamente, ma sarà trasmesso esclusivamente in pay-per-view, al prezzo di 9,99 euro. Sarà possibile acquistare la visione del match su diverse piattaforme, così da garantire massima flessibilità e comodità:

DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI – accessibile sia tramite app che da browser, con possibilità di visione su smart TV, smartphone, tablet e console.

– accessibile sia tramite app che da browser, con possibilità di visione su smart TV, smartphone, tablet e console. NOW – il servizio in streaming di Sky che permette l’acquisto singolo dell’evento.

– il servizio in streaming di Sky che permette l’acquisto singolo dell’evento. Sky Primafila – disponibile per gli abbonati Sky con decoder compatibile.

– disponibile per gli abbonati Sky con decoder compatibile. OneFootball – la piattaforma digitale specializzata in contenuti calcistici, fruibile via app e web.

Napoli Olympiacos in streaming gratis? Tutte le info utili

Data : giovedì 14 agosto 2025

: giovedì 14 agosto 2025 Orario : da confermare

: da confermare Prezzo : 9,99 €

: 9,99 € Modalità: esclusivamente in pay-per-view

L’acquisto sarà semplice: basterà collegarsi alla piattaforma scelta, cercare l’evento “Napoli-Olympiacos” e procedere al pagamento. Una volta completata l’operazione, sarà possibile seguire la partita in diretta in alta definizione, sia da casa che in mobilità

L’incontro rappresenta un test importante per il Napoli, che vuole iniziare la nuova stagione con il piede giusto e affinare i meccanismi di gioco. L’Olympiacos, dal canto suo, arriva a questa sfida con una rosa competitiva e l’obiettivo di misurarsi con una delle squadre più quotate della Serie A.

Grazie alla copertura su DAZN, NOW, Sky Primafila e OneFootball, i tifosi potranno scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze e non perdersi nemmeno un minuto di questa affascinante sfida internazionale. Se stai cercando Napoli Olympiacos dove vederla, ora sai come fare: il 14 agosto, tutti collegati per vivere insieme un grande spettacolo di calcio.