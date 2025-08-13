Milan, dove vedere la presentazione di Jashari in tv e in streaming

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando presentazione Jashari dove vederla.

L’avventura rossonera di Ardon Jashari è appena cominciata. Dopo l’annuncio nei giorni scorsi, il giovane talento svizzero è subito sceso in campo con i compagni nelle amichevoli precampionato e attende le sfide ufficiali. Prima, però, un appuntamento da non perdere.

Giovedì 14 agosto, con inizio fissato alle ore 11.30 a Casa Milan, si terrà la conferenza stampa di presentazione del centrocampista, che ha lasciato il Bruges questa estate. Terminata la conferenza stampa, Jashari incontrerà i tifosi rossoneri al Flagship Store di via Dante insieme a Pervis Estupinan e a Pietro Terracciano, altri due nuovi acquisti.

Una tradizione ormai consolidata per tutti i nuovi acquisti del club rossonero, nel cuore della città. Appuntamento alle ore 14.00 insieme ad Ardon, con i tifosi rossoneri che sono ancora a Milano pronti a dargli il benvenuto e a iniziare questa nuova avventura. Ma prima dell’evento, dove si potrà seguire la conferenza stampa in diretta?

Presentazione Jashari dove vederla? Come seguire l’evento

In attesa di comunicazioni ufficiciali, la presentazione di Ardon Jashari dovrebbe essere visibile in diretta in streaming sull’app ufficiale del Milan e su Milan TV, canale tematico ufficiale del club rossonero.