Torna anche quest’anno l’attesa sfida in famiglia tra la Prima Squadra bianconera e la formazione Under 23: Juventus Juventus Next Gen in streaming gratis è la domanda che molti tifosi si stanno facendo in vista di questo appuntamento ormai tradizionale del precampionato.

Mercoledì 13 agosto 2025, l’Allianz Stadium di Torino sarà il teatro della partita tutta a tinte bianconere. Da una parte la squadra di Igor Tudor, pronta a mettere a punto gli ultimi dettagli in vista della nuova stagione di Serie A e delle coppe europee, dall’altra la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla, che partecipa al campionato di Serie C e rappresenta un serbatoio di giovani talenti per la prima squadra.

Juventus Juventus Next Gen in streaming gratis? Come seguire la partita

Il calcio d’inizio è fissato per le 18:30 e i tifosi avranno la possibilità di seguire il match comodamente da casa. La risposta alla domanda Juventus Juventus Next Gen dove vederla è semplice: l’amichevole sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Juventus.com. Per accedere alla visione sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale e registrarsi, un’operazione veloce che permetterà di godersi tutti i 90 minuti di gioco senza costi.

Il match sarà visibile inoltre su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la piattaforma di sport in streaming che detiene i diritti televisivi della Serie A 2025/26. In questo caso servirà un abbonamento per accedere alla diretta.

Questa partita non è solo un test tecnico per allenatori e giocatori, ma anche un momento di forte identità e appartenenza per il popolo juventino. L’evento permette di osservare da vicino le nuove strategie tattiche di Tudor, così come le potenzialità dei giovani della Next Gen che sognano la promozione in prima squadra.

Juventus Juventus Next Gen in streaming gratis? Info utili

Dal punto di vista della preparazione, la sfida rappresenta un’occasione per mettere minuti nelle gambe e testare schemi offensivi e difensivi. Per i tifosi, invece, è un’opportunità unica per vedere riuniti sullo stesso campo campioni affermati e promesse del futuro, in un contesto di festa bianconera.

Segnate quindi in agenda: Juventus-Juventus Next Gen, mercoledì 13 agosto 2025, ore 18:30, diretta streaming su Juventus.com dopo una semplice registrazione gratuita.