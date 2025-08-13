Eataly punta su aeroporti e Caffé: nuovo aumento di capitale da 75 milioni

Via libera da parte dei soci riuniti in assemblea ad un aumento di capitale da 75 milioni di euro per Eataly. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l’operazione verrà perfezionata in due tranche, la prima entro il prossimo 30 novembre e la seconda entro la fine del prossimo mese di giugno.

L’operazione – spiega il gruppo – rappresenta un “passo significativo nel percorso di rapido consolidamento della posizione di Eataly nei mercati di riferimento” ed è una “opportunità per sostenere i piani di sviluppo strategico sia con il nuovo format Eataly Caffè, sia in nuovi canali per raggiungere nuovi clienti”.

La catena del made in Italy del gusto prevede nuove aperture soprattutto in Nord America, con tre nuovi negozi entro fine anno a Philadelphia, Toronto e West Palm Beach. “Il nuovo format Eataly Caffè, dopo il grande successo ottenuto in Rockfeller Center e Hudson Yards – viene spiegato – espanderà la presenza a New York con una nuova apertura a Lexington Avenue”.

“Il format Eataly Caffè – spiega l’amministratore delegato di Eataly Andrea Cipolloni – è stato studiato e progettato dopo l’ingresso di Investindustrial nel capitale. Il grande successo riscontrato sin da subito – sottolinea – ha spinto il consiglio di amministrazione e tutti gli azionisti a dotare la società di ulteriori risorse volte ad accelerare lo sviluppo dell’interessante ‘pipeline’ (serie, ndr) di aperture possibili”.

“Grazie a questo aumento di capitale inoltre – prosegue il manager – potremo accelerare ulteriormente anche il nostro piano di espansione internazionale nel ‘travel-retail’ (le presenze negli aeroporti e nelle stazioni ,ndr). Dopo la recente apertura a Schiphol (Olanda) – racconta – arriveremo infatti entro fine anno ad avere uno store a Linate, che si aggiunge ai 5 a Parigi, tra Orly e Charles De Gaulle, e ai 4 a New York Jfk. Questo – conclude – consoliderà la nostra presenza nei mercati chiave e porterà il brand Eataly ad intercettare nuove fasce di consumatori”.

