Villarreal-Barcellona a Miami: ecco quanto incasseranno i due club

Il match della 17ª giornata della Liga EA Sports tra Villarreal e FC Barcellona, salvo imprevisti, potrebbe disputarsi il 20 dicembre all’Hard Rock Stadium di Miami. La Giunta della Real Federación Española de Fútbol (RFEF), riunitasi lunedì, ha dato parere favorevole alla proposta, che è stata inoltrata alla UEFA e successivamente dovrà ricevere l’ok definitivo dalla FIFA.

L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente della Liga Javier Tebas nell’ottica di una maggiore internazionalizzazione del campionato spagnolo, ha sollevato numerose polemiche tra tifosi e addetti ai lavori.

Non è la prima volta che la Liga tenta di portare un incontro ufficiale all’estero: già nel 2018 era stata avanzata un’ipotesi simile, poi respinta dalla RFEF. Più di recente, nell’ottobre 2024, Tebas aveva cercato di trasferire a Miami il match di fine dicembre tra Barcellona e Atlético Madrid, ma l’operazione era stata rinviata al 2025 per via dell’emergenza meteo causata dalla DANA a Valencia.

Secondo quanto riportato dall’emittente catalana RAC1, in caso di conferma dell’operazione Villarreal e Barcellona riceverebbero una compensazione economica compresa tra i 5 e i 6 milioni di euro. La cifra destinata al Villarreal sarebbe leggermente superiore per compensare le mancate entrate derivanti dal ticketing casalingo.

La proposta non ha trovato il favore dell’Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), che in una riunione definita “molto tesa” ha votato contro, chiedendo maggiore trasparenza sui criteri di selezione della partita e lamentando la mancata comunicazione ai capitani della Primera División. All’incontro non era presente Tebas, in qualità di vicepresidente della RFEF.