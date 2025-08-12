Tirol Real Madrid dove vederla: canale, orario e diretta tv del match

Tirol Real Madrid dove vederla? Martedì 12 agosto 2025 alle ore 19 il Real Madrid torna in campo per un test amichevole estivo contro il Tirol. Un appuntamento utile per verificare la condizione fisica della squadra di Xabi Alonso in vista della nuova stagione, ma anche un’occasione per vedere all’opera i nuovi acquisti e le giovani promesse della “Casa Blanca”.

L’incontro si giocherà in Austria, sede del ritiro del Tirol, e rappresenterà per il Real Madrid una tappa intermedia del precampionato, prima degli impegni ufficiali. I blancos, reduci da una stagione intensa, vogliono iniziare col piede giusto e testare schemi e soluzioni tattiche.

Tirol Real Madrid dove vederla? La diretta tv in Italia

La partita sarà visibile in Italia su Real Madrid TV, canale ufficiale del club spagnolo. L’emittente trasmetterà in diretta l’intera sfida, con pre e post partita dedicati. Il grande vantaggio per i tifosi italiani è che la visione sarà completamente gratuita: basta accedere a Pluto TV, piattaforma di streaming on demand e lineare disponibile senza abbonamento.

Per guardare il match, sarà sufficiente collegarsi a Pluto TV da browser web o scaricare l’app ufficiale su smartphone, tablet, smart TV o dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Chromecast. Una volta aperta l’app, basterà cercare il canale “Real Madrid TV” per seguire il live.

Tirol Real Madrid dove vederla? Orario e info utili

Data: martedì 12 agosto 2025

Orario: calcio d’inizio alle 19:00

Dove: Austria

Diretta TV e streaming: Real Madrid TV su Pluto TV (gratuito)

Con l’accesso libero e senza costi, Tirol-Real Madrid sarà dunque alla portata di tutti, dagli appassionati del club spagnolo ai semplici curiosi che vogliono assistere a una gara di alto livello in piena estate.

L’attesa è alta anche per capire le scelte di formazione di Xabi Alonso: spazio alle stelle come Vinícius Jr e Bellingham o più minuti per i giovani della cantera? Martedì sera lo scopriremo, con una diretta disponibile in tutta Italia, gratis e in alta qualità.